Сколько денег можно ввозить и вывозить через таможню

Для физических лиц в 2021 году установлены правила вывоза и ввоза валюты на таможне.

Об этом напоминает Полесская таможня Гостаможслужбы на странице в FACEBOOK.

Физическим лицам-резидентам разрешено перемещение валютных ценностей в сумме:

до 10000 евро без письменного декларирования;

более 10000 евро, при условии письменного декларирования в полном объеме и при наличии документов, подтверждающих снятие наличных средств с собственных счетов в банках и приобретение лицом банковских металлов в банках и/или Национальном банке на сумму, превышающую в эквиваленте 10000 евро.

Срок действия таких документов – 90 календарных дней начиная с дня выдачи.

Физическим лицам-нерезидентам разрешено перемещение валютных ценностей в сумме:

до 10000 евро без письменного декларирования;

более 10000 евро, при условии письменного декларирования в полном объеме. При этом сумма наличных, вывозимая за пределы Украины, не должна превышать суммы наличных, письменно задекларированной таможенному органу при ввозе в Украину.

Справка Finance.ua:

Национальный банк снял запреты для клиентов – юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях “форвард”.

Раньше такие операции проводились только с целью хеджирования рисков изменения курса иностранной валюты по экспортно-импортным операциям и по кредитным договорам, а также для приобретения юридическими лицами-нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа Украины.

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