Сколько денег можно ввозить и вывозить через таможню

Для физических лиц в 2021 году установлены правила вывоза и ввоза валюты на таможне.
Об этом напоминает Полесская таможня Гостаможслужбы на странице в FACEBOOK.
Физическим лицам-резидентам разрешено перемещение валютных ценностей в сумме:
Срок действия таких документов – 90 календарных дней начиная с дня выдачи.
Физическим лицам-нерезидентам разрешено перемещение валютных ценностей в сумме:
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