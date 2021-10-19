Правительство выделило дополнительные 240 миллионов на программу противодействия COVID-19

Кабмин выделил дополнительные 242 млн грн на программу противодействия коронавирусу в Украине.
Такое решение приняли на заседании правительства 28 октября.
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«Многие слышали о положительном примере города Моршин на Львовщине, где полностью вакцинированы 75% жителей, и, как следствие, никого госпитализированного с коронавирусом на сегодня там нет. Это пока единичный случай — в Хмельницкой области 99% тех, кто в больницах — это невакцинированные граждане. Всего в Украине 95% госпитализированных людей — это невакцинированные граждане», — сказал Шмыгаль, открывая заседание.
«Сегодня у нас на повестке дня решение о направлении дополнительных 242 млн грн на программу противодействия коронавирусу в Украине. За эти средства сможем закупить больше экспрес-тестов и улучшить уровень тестирования, а также — завершить реализацию совместного с МБРР проекта по инфраструктуре хранения вакцины», — добавил премьер.
Впоследствии правительство поддержало это решение.
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