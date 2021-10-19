0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Правительство выделило дополнительные 240 миллионов на программу противодействия COVID-19

Правительство выделило дополнительные 240 миллионов на программу противодействия COVID-19

Кабмин выделил дополнительные 242 млн грн на программу противодействия коронавирусу в Украине.

Такое решение приняли на заседании правительства 28 октября.

Читайте также: В Киеве вводят ограничения «красной» зоны карантина

«Многие слышали о положительном примере города Моршин на Львовщине, где полностью вакцинированы 75% жителей, и, как следствие, никого госпитализированного с коронавирусом на сегодня там нет. Это пока единичный случай — в Хмельницкой области 99% тех, кто в больницах — это невакцинированные граждане. Всего в Украине 95% госпитализированных людей — это невакцинированные граждане», — сказал Шмыгаль, открывая заседание.

«Сегодня у нас на повестке дня решение о направлении дополнительных 242 млн грн на программу противодействия коронавирусу в Украине. За эти средства сможем закупить больше экспрес-тестов и улучшить уровень тестирования, а также — завершить реализацию совместного с МБРР проекта по инфраструктуре хранения вакцины», — добавил премьер.

Впоследствии правительство поддержало это решение.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.