В НБУ прокомментировали колебания курса гривны

Национальный банк на 6 мая снизил курс гривны менее чем на 1 копейку относительно доллара, но укрепил на 23 копейки относительно евро.

Заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире программы «Сегодня Вечером» рассказал, что существуют сезонные колебания курса гривны.

«Национальный банк проводит политику плавающего обменного курса. Курс определяется рынком, НБУ не дает прогноза курса в гривне. Любые прогнозы, которые мы слышим из уст экспертов, это их личное мнение. Можно ли говорить о некоторой сезонности курса гривны, которую мы наблюдаем в течение последних 4-х лет? Да. Мы видели, что в отдельные периоды гривна укреплялась, в отдельные — ослаблялась», — сказал эксперт.

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Фурман не видит проблем в колебаниях курса.

«Но также можно говорить, что если и будут соответствующие колебания, они будут незначительны. Возможно, это то, что хочет услышать рядовой украинец, потому что для нас такие вопросы, как высокая инфляция, гривнепады или банкопады — это очень болезненная тема. И в течение 30 лет независимости мы переживали это не раз», — сказал Фурман.