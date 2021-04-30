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Компания Билла Гейтса передала Мелинде Гейтс акций на сумму $2,4 млрд

Компания Билла Гейтса передала Мелинде Гейтс акций на сумму $2,4 млрд

Cascade Investment, холдинговая компания Билла Гейтса, созданная на выручку от продажи акций и дивидендов Microsoft Corporation, перевела ценные бумаги на сумму более $2,4 млрд Мелинде Гейтс на следующий день после того, как пара объявила о разводе после 27 лет брака.

Как сообщает WSJ, согласно документу Комиссии по ценным бумагам и биржам, Мелинда Гейтс стала бенефициарным владельцем 14,1 млн акций Canadian National Railway на сумму около $1,5 млрд. Инвестиционная компания также передала 2,94 млн акций AutoNation Inc. на сумму $309 млн.

Переданные акции составили более 3% от общего количества акций компании AutoNation – крупнейшего владельца автосалонов в США. Переданные акции Канадской национальной железнодорожной компании составляют около 2% от общего числа акций транспортной компании, расположенной в Монреале.

Она получила 4,7% акций Coca-Cola Femsa на сумму $121 млн и 6,7% акций Grupo Televisa на сумму $386 млн. Сейчас Мелинда Гейтс является одним из крупнейших акционеров двух крупнейших компаний Мексики.

Справка Finance.ua:

  • Основатель одной из крупнейших компаний современности Microsoft Билл Гейтс рассказал, что разводится с женой. Вместе они прожили 27 лет в браке.

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По материалам Mind
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