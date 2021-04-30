Евросоюз расширил список стран, въезд из которых разрешен (инфографика)

Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Совета Европы.

После пересмотра рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на неосновные путешествия в ЕС, Совет обновил перечень стран, для которых следует снять ограничения на поездки.

Как указано в рекомендации Совета, этот список будет продолжать пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

С 6 мая 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на выезд на внешних границах для жителей следующих из третьих стран:

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Справка Finance.ua

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых должно быть отменено текущее ограничение на путешествия, были обновлены 2 февраля 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию на COVID -19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.

30 июня 2020 года Совет принял рекомендацию по постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС. Эта рекомендация включала первоначальный список стран, для которых государства-члены должны начать отменять ограничения на поездки на внешних границах.

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