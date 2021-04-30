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Евросоюз расширил список стран, въезд из которых разрешен (инфографика)

Евросоюз расширил список стран, въезд из которых разрешен (инфографика)

Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Совета Европы.

После пересмотра рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на неосновные путешествия в ЕС, Совет обновил перечень стран, для которых следует снять ограничения на поездки.

Как указано в рекомендации Совета, этот список будет продолжать пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

С 6 мая 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на выезд на внешних границах для жителей следующих из третьих стран:

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Справка Finance.ua

  • Критерии для определения третьих стран, в отношении которых должно быть отменено текущее ограничение на путешествия, были обновлены 2 февраля 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общую реакцию на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.
  • 30 июня 2020 года Совет принял рекомендацию по постепенной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС. Эта рекомендация включала первоначальный список стран, для которых государства-члены должны начать отменять ограничения на поездки на внешних границах.

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По материалам Finance.UA
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