Евросоюз расширил список стран, въезд из которых разрешен (инфографика)

Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Совета Европы.
После пересмотра рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на неосновные путешествия в ЕС, Совет обновил перечень стран, для которых следует снять ограничения на поездки.
Как указано в рекомендации Совета, этот список будет продолжать пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.
С 6 мая 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на выезд на внешних границах для жителей следующих из третьих стран:
Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
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