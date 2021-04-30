В апреле украинцы купили более 10 тысяч новых легковых авто (инфографика)

В апреле украинцы приобрели и поставили на учет чуть более 10 тыс. новых легковых авто или почти втрое больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Укравтопром.
Такой значительный апрельский рост регистраций новых авто объясняется исключительно низкой базой сравнения, причиной которой являются жесткие карантинные ограничения из-за COVID-19, действовавших в Украине в прошлом году.
Относительно предыдущего месяца текущего года спрос на новые авто увеличился на 11 процентов.
Лидерскую позицию на рынке заняла японская марка Toyota, продажи автомобилей в годовом исчислении выросли почти вчетверо – до 1618 шт.
На второе место опустилась Renault – 1215 регистраций. Рост спроса на автомобили этой французской марки оказался не таким значительным, как у конкурентов – «всего» 58 процентов. С более чем трехкратным ростом продаж относительно апреля прошлого года третью позицию сохранила за собой Kia – 830 ед.
Четвертый результат продемонстрировала Skoda – 616 новых авто (+242%). Замыкает пятерку марок-лидеров апреля с более чем 9-кратным ростом продаж – Volkswagen, в зачете которого 482 зарегистрированных авто.
Бестселлером месяца стал компактный кроссовер KIA Sportage – 640 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходахВчера, 14:00 - 2972 11
Альтернатив для накопительной пенсионной системы нет, - ТретьяковаВчера, 08:04 - 1053 10
При покупках в интернете нужно требовать чек, - ГНСВчера, 08:12 - 922 5
Активы обанкротившегося банка «Аркада» оценили в 9 грн — Фонд гарантированияВчера, 11:29 - 2324 4
В правительстве раскрыли подробности возврата миллиардов ЯнуковичаВчера, 11:15 - 1393 4
Где наибольшая средняя заработная плата в Украине (инфографика)Вчера, 09:04 - 3799 1
Украинцев автоматически переведут на новые договоры ЖКУВчера, 13:01 - 2996 1
Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходахВчера, 14:00 - 2972 11
Активы обанкротившегося банка «Аркада» оценили в 9 грн — Фонд гарантированияВчера, 11:29 - 2324 4
Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле (инфографика)Вчера, 17:03 - 1945
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1503 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 525
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 736
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1930 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1743 1