В апреле украинцы купили более 10 тысяч новых легковых авто (инфографика)

В апреле украинцы приобрели и поставили на учет чуть более 10 тыс. новых легковых авто или почти втрое больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Укравтопром.

Такой значительный апрельский рост регистраций новых авто объясняется исключительно низкой базой сравнения, причиной которой являются жесткие карантинные ограничения из-за COVID-19, действовавших в Украине в прошлом году.

Относительно предыдущего месяца текущего года спрос на новые авто увеличился на 11 процентов.

Лидерскую позицию на рынке заняла японская марка Toyota, продажи автомобилей в годовом исчислении выросли почти вчетверо – до 1618 шт.

На второе место опустилась Renault – 1215 регистраций. Рост спроса на автомобили этой французской марки оказался не таким значительным, как у конкурентов – «всего» 58 процентов. С более чем трехкратным ростом продаж относительно апреля прошлого года третью позицию сохранила за собой Kia – 830 ед.

Четвертый результат продемонстрировала Skoda – 616 новых авто (+242%). Замыкает пятерку марок-лидеров апреля с более чем 9-кратным ростом продаж – Volkswagen, в зачете которого 482 зарегистрированных авто.

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер KIA Sportage – 640 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк.

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