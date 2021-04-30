Forbes увеличил оценку состояния Ахметова и исключил Порошенко из тройки богатейших украинцев

Журнал Forbes Украина в новом рейтинге богатейших украинцев оценил состояние олигарха Рината Ахметова в $7,6 млрд. Это в 2,7 раза больше, чем в прошлогоднем рейтинге ($2,8 млрд).

Новый список опубликован на сайте журнала.

По оценке Forbes Украина, в стране восемь миллиардеров:

Ринат Ахметов ( СКМ ) – $7,6 млрд;

) – $7,6 млрд; Виктор Пинчук (Интерпайп) – $2,5 млрд;

Константин Жеваго (Ferrexpo) – $2,4 млрд;

Игорь Коломойский (Укрнафта) – $1,8 млрд;

Геннадий Боголюбов (Укрнафта) – $1,7 млрд;

Александр и Галина Герега (Эпицентр) – $1,7 млрд;

Петр Порошенко (Roshen) – $1,4 млрд;

Вадим Новинский (Метинвест) – $1,4 млрд.

В первую десятку попали также Александр Ярославский (DCH) с состоянием $820 млн и Юрий Косюк (МХП) с состоянием $780 млн.

По сравнению с прошлогодним рейтингом, Порошенко и Гереги выпали из первой пятерки, хотя оценка их состояния возросла. По данным Forbes Украина, Порошенко за год разбогател на $0,2 млрд, а Гереги – на $0,4 млрд. Константин Жеваго поднялся с седьмого на третье место (состояние выросло на $1,3 млрд), а Игорь Коломойский – с восьмого на четвертое (разбогател на $0,8 млрд).

“76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни возросло на 42%, до $44,5 млрд. Как следствие – входной билет в сотню подорожал на треть, до $125 млн. За год список обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семеро – вернулись после перерыва. Среди абсолютных новичков самое большое представительство – в IT и энергетике”, – отметили в Forbes Украина.

Среди новичков, в частности, политик Виктор Медведчук, состояние которого журнал оценил в $620 млн (12-е место).

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