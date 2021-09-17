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День финансов: причины укрепления гривны и цена на газ для бюджетных организаций

День финансов: причины укрепления гривны и цена на газ для бюджетных организаций

Среда, 13 октября: о причинах укрепления гривны и о том, как жить на проценты:

Документы, необходимые для поездок между регионами. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при некоторых условиях: что нужно для поездок.

  • Министерство здравоохранения подготовило алгоритм действий, которые помогут устранить проблемы с генерацией COVID-сертификата о вакцинации.

В банках назвали причины укрепления гривны. Курс гривны к доллару в последние недели укрепляется под влиянием избытка предложения валюты. На рынок влияет выручка аграриев, металлургов, а также предложений от IT-сферы. Напомним, курс доллара в последние дни упал до уровня 26,30 гривны — минимума более чем за 1,5 года. Однако на рынке наблюдается нервозность, и аналитики прогнозируют рост курса.

Выполнение программы Stand-by. Глава миссии Международного валютного фонда Иванна Владкова Голлар рассказала послам G7 о прогрессе в выполнении Украиной ряда условий соглашения Stand-by. МВФ отмечает прогресс Украины в банковском секторе и Фонде гарантирования вкладов физлиц.

  • Также в МВФ прогнозируют еще $ 5,3 триллиона ущерба мировой экономике от коронавируса.

Цена на газ для бюджетных организаций. НАК «Нафтогаз Украины» предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 гривны за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 гривны).

  • А в НБУ сообщили, как рост цен на газ в мире скажется на платежках украинцев.

Долги за коммуналку почти 63 млрд грн. Как сообщает Госстат, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец августа 2021 года снизилась на 2,2% по сравнению с июлем, до 62,9 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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