День финансов: причины укрепления гривны и цена на газ для бюджетных организаций

Среда, 13 октября: о причинах укрепления гривны и о том, как жить на проценты:

Документы, необходимые для поездок между регионами. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при некоторых условиях: что нужно для поездок.

При этом рейды полиции будут контролировать карантин — что будут проверять.

Министерство здравоохранения подготовило алгоритм действий, которые помогут устранить проблемы с генерацией COVID -сертификата о вакцинации.

В банках назвали причины укрепления гривны. Курс гривны к доллару в последние недели укрепляется под влиянием избытка предложения валюты. На рынок влияет выручка аграриев, металлургов, а также предложений от IT-сферы. Напомним, курс доллара в последние дни упал до уровня 26,30 гривны — минимума более чем за 1,5 года. Однако на рынке наблюдается нервозность, и аналитики прогнозируют рост курса.

Выполнение программы Stand-by. Глава миссии Международного валютного фонда Иванна Владкова Голлар рассказала послам G7 о прогрессе в выполнении Украиной ряда условий соглашения Stand-by. МВФ отмечает прогресс Украины в банковском секторе и Фонде гарантирования вкладов физлиц.

Также в МВФ прогнозируют еще $ 5,3 триллиона ущерба мировой экономике от коронавируса.

Цена на газ для бюджетных организаций. НАК «Нафтогаз Украины» предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 гривны за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 гривны).

А в НБУ сообщили, как рост цен на газ в мире скажется на платежках украинцев.

Долги за коммуналку почти 63 млрд грн. Как сообщает Госстат, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец августа 2021 года снизилась на 2,2% по сравнению с июлем, до 62,9 млрд грн.

🤑 Для того чтобы быть уверенным в своем будущем, и не иметь долгов уже сегодня нужно создавать собственную финансовую подушку безопасности. На практичной конференции по инвестированию от сайта Минфин «Жить на проценты» эксперты расскажут, как получить свой «золотой парашют» применяя самые популярные инвест-инструменты.

Мы покажем, сколько можно заработать, вкладывая деньги в пенсионные фонды или занимая на кредитование, где искать информацию, как проверить и выбрать актив, найти посредника, снизить комиссии, зафиксировать прибыль и уплатить налоги.