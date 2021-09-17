Рейды полиции будут контролировать карантин: что будут проверять

В Украине сложная эпидемиологическая ситуация из-за штамма коронавируса «Дельта». Он сейчас зарегистрирован в каждой области Украины, и ситуация довольно быстро ухудшается.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По состоянию на 12 октября 16 регионов находятся на «оранжевом» уровне, и это является зоной усиленного контроля, отметил Кузин.
По его словам, важный действенный контроль:
«Поэтому необходимо наработать механизмы, порядок взаимодействия, учитывая количество санитарных врачей, работников Госпотребслужбы и Национальной полиции Украины, которые будут вовлечены в эти процессы. Кроме того, мы должны четко понимать ответственных лиц», — заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Ответственными лицами он считает: руководителей автотранспортных предприятий или фирм, осуществляющих перевозки граждан, организаторов спортивных мероприятий.
По его словам, критическим моментом является деятельность развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, рынков, заведений общественного питания.
«Правительство, понимая, что бизнес, который платит гражданам заработную плату и наполняет бюджет государства, должен работать, будет давать возможность их работы даже в „красной“ зоне. Обязательным условием такой работы является также подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности», — сказал Игорь Клименко.
Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских соответствующее программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.
«Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужб и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов», — сказала глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ноябре в Украине появятся видеокамеры для контроля за соблюдением правил карантина7 ч. назад - 695 17
Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИ5 ч. назад - 537 6
«Банкоматы воруют деньги»: клиенты ПриватБанка сообщили о новой проблеме5 ч. назад - 1685 4
Tesla показала новую конструкцию батареи для европейской Model Y12 ч. назад - 683 3
Молдова не хочет заключать новый договор с «Газпромом» и просит помощи у ЕСВчера, 19:35 - 1058 3
Завтра на дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список дорог)Вчера, 16:05 - 10773
Украинцы увеличили вклады в банках: как изменились проценты по депозитамВчера, 15:00 - 7598 3
Что учесть, если решили закрыть ФЛПВчера, 17:02 - 3689
Где хотят работать мужчины в Украине, и какую зарплату им предлагают7 ч. назад - 2979
Данилишин объяснил, почему падает курс доллараВчера, 21:40 - 2464
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2889 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 789 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2330 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1787 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1467 5