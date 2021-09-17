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Рейды полиции будут контролировать карантин: что будут проверять

Рейды полиции будут контролировать карантин: что будут проверять

В Украине сложная эпидемиологическая ситуация из-за штамма коронавируса «Дельта». Он сейчас зарегистрирован в каждой области Украины, и ситуация довольно быстро ухудшается.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По состоянию на 12 октября 16 регионов находятся на «оранжевом» уровне, и это является зоной усиленного контроля, отметил Кузин.

По его словам, важный действенный контроль:

  • за соблюдением маскового режима,
  • за условиями перевозок,
  • за работой заведений общественного питания и развлекательными заведениями.

«Поэтому необходимо наработать механизмы, порядок взаимодействия, учитывая количество санитарных врачей, работников Госпотребслужбы и Национальной полиции Украины, которые будут вовлечены в эти процессы. Кроме того, мы должны четко понимать ответственных лиц», — заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ответственными лицами он считает: руководителей автотранспортных предприятий или фирм, осуществляющих перевозки граждан, организаторов спортивных мероприятий.

По его словам, критическим моментом является деятельность развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, рынков, заведений общественного питания.

«Правительство, понимая, что бизнес, который платит гражданам заработную плату и наполняет бюджет государства, должен работать, будет давать возможность их работы даже в „красной“ зоне. Обязательным условием такой работы является также подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности», — сказал Игорь Клименко.

Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских соответствующее программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

«Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужб и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов», — сказала глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

По материалам РБК-Украина
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