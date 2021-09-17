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В НБУ сообщили, как рост цен на газ в мире скажется на платежках украинцев

В НБУ сообщили, как рост цен на газ в мире скажется на платежках украинцев

Повышение цен на газ, которое происходит сегодня на глобальных рынках, на нынешних тарифах почти не скажется, учитывая действие годовых контрактов для домохозяйств.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Наверное, всех интересует повышение цен на газ, которое происходит сейчас на глобальных рынках, несмотря на некоторую коррекцию в течение последней недели. По нашему мнению, на нынешних тарифах это почти не скажется, учитывая действие годовых контрактов для домохозяйств», — отметил Николайчук.

По его словам, в следующем году реальное влияние подорожания газа будет зависеть от его стоимости, которая будет закладываться в новые годовые контракты для домохозяйств.

Николайчук напомнил, что в июле Национальный банк ожидал, что пик инфляции в 2021 году придется на сентябрь-октябрь. По его мнению, в новом октябрьском прогнозе это предположение останется неизменным. Высокие урожаи многих сельскохозяйственных культур дадут импульс для стремительного снижения цен на продовольственные товары, которые, в частности, подорожали в сентябре.

«Поэтому в этом году мы ожидаем, что инфляция замедлится ниже 10%, а в следующем году вернется к цели НБУ 5%. Мы видим, что такой сценарий вполне вероятен, но для этого нужны соответствующие монетарные условия», — добавил замглавы НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в ЕС предложили механизм для предотвращения резких скачков цен на газ. Греция предложила общеевропейский механизм хеджирования от резких колебаний цен на газ, чтобы помочь домохозяйствам справиться с ростом цен на энергоносители. Будущей зимой европейские потребители могут столкнуться с дополнительными расходами на электроэнергию в размере 100 млрд евро.

Рекордные цены на газ. Что с ними не так, и как это влияет на Украину?

По материалам Finance.UA
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