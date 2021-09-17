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COVID-сертификат о вакцинации: что делать, если не удается создать электронный документ

COVID-сертификат о вакцинации: что делать, если не удается создать электронный документ

Министерство здравоохранения подготовило алгоритм действий, которые помогут устранить проблемы с генерацией COVID-сертификата о вакцинации. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, передает главное.

Как действовать в разных ситуациях:

  • в случае, если гражданин получил статус Не имеет данных о вас после запроса на создание документа через мобильное приложение Дія, следует повторить его через портал Дія. Если портал Дія ответил, что" нет данных о вас", нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививки, с запросом — проверить персональные данные. Если есть ребенок в возрасте до 18-ти лет, то следует убедиться, что в его карточке пациента внесены его же РНУКНП и УНЗР, а не родителей. Также следует попросить врача проверить, нет ли дублей профиля в системе или совпадений с профилем другого человека;
  • если получен статус Ошибка при генерации сертификата после запроса на COVID-сертификат, рекомендуется обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививку, с запросом проверить персональные данные;
  • если получен статус К сожалению, заявление не подписано после запроса на COVID-сертификат, нужно возобновить Дія.Підпис;
  • если получен статус Сертификат о вакцинации недоступен с таким текстом: «Вы можете добавить его только после второй прививки», а человек уже привит, следует обратиться в пункт вакцинации, чтобы данные внесли. Если вакцинация против COVID-19 была сделана за пределами Украины, сформировать COVID-сертификат не представляется возможным. Минздрав работает над такой возможностью в будущем;
  • в случае статуса Номер партии вакцины ошибочный нужно обратиться к врачу, который провел прививки и внес медицинскую запись о вакцинации в Электронную систему здравоохранения, с запросом пометить внесенное как ошибочное и повторно добавить данные;
  • если при попытке получить сертификат появляется сообщение К сожалению, произошла ошибка, нужно обращаться в техническую поддержку портала и приложению «Дія».

Справка Finance.ua:

  • в случае попадания Киева в «красную» зону эпидопасности и введения локдауна в столице, наземным транспортом и метро смогут пользоваться только пассажиры со спецпропусками;
  • Кабинет Министров Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина;
  • с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров, в том числе сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.
По материалам Finance.UA
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