Смелянский судится с Нацбанком Сегодня 15:21 Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский заявил, что его адвокаты подали в суд иск против Национального банка. Он требует отменить решение о его увольнении.

Об этом Смелянский сообщил в своем Telegram-канале.

Иск подали в Киевский окружной административный суд

По словам Смелянского, его адвокаты на этой неделе подали заявление от его имени в Киевский окружной административный суд.

«Я уверен в своей позиции и готов доказать ее в суде. Считаю решение касательно меня незаконным и пристрастным. И очень хочу услышать аргументы, почему к руководителю Укрпочты применили подход, который не применяли к руководителям других действующих банков и финансовых учреждений даже после в разы больших штрафов, чем у Укрпочты», — написал Смелянский.

В своем сообщении он также заявил, что намерен «уничтожить в судебном порядке остатки репутации» главы НБУ Андрея Пышного.

Что известно об увольнении Смелянского

23 июня 2026 года НБУ признал Игоря Смелянского не отвечающим требованиям профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг, и обязал его отстранить.

Смелянский в ответ заявил , что решение НБУ о его отстранении связано с попыткой остановить запуск почтового банка.