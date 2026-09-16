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Смелянский судится с Нацбанком

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Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский
Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский
Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский заявил, что его адвокаты подали в суд иск против Национального банка. Он требует отменить решение о его увольнении.
Об этом Смелянский сообщил в своем Telegram-канале.

Иск подали в Киевский окружной административный суд

По словам Смелянского, его адвокаты на этой неделе подали заявление от его имени в Киевский окружной административный суд.
«Я уверен в своей позиции и готов доказать ее в суде. Считаю решение касательно меня незаконным и пристрастным. И очень хочу услышать аргументы, почему к руководителю Укрпочты применили подход, который не применяли к руководителям других действующих банков и финансовых учреждений даже после в разы больших штрафов, чем у Укрпочты», — написал Смелянский.
В своем сообщении он также заявил, что намерен «уничтожить в судебном порядке остатки репутации» главы НБУ Андрея Пышного.
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Что известно об увольнении Смелянского

23 июня 2026 года НБУ признал Игоря Смелянского не отвечающим требованиям профессиональной пригодности для руководителя поставщика финансовых платежных услуг, и обязал его отстранить.
Смелянский в ответ заявил, что решение НБУ о его отстранении связано с попыткой остановить запуск почтового банка.
30 июня истек пятидневный срок, в течение которого правительство должно было отстранить Игоря Смелянского от руководства «Укрпочтой» после решения НБУ о его профнепригодности. 1 июля Смелянский сообщил, что остается работать в «Укрпочте».
По материалам:
Finance.ua
УкрпочтаНБУ
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