Рада поддержала отмену льготы на посылки до €150 Сегодня 12:22 Посылки

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 16051−1, предусматривающий введение НДС на товары, приобретенные через иностранные маркетплейсы, независимо от их стоимости.

За документ проголосовали 273 народных депутата.

Об этом говорится в сообщении ВР.

Что изменится для международных посылок

Законопроект предлагает отменить действующее освобождение от НДС для международных отправлений стоимостью до €150 (примерно 7 724 грн), которые до этого не облагались налогом. То есть налог будет распространяться и на недорогие покупки с иностранных онлайн-платформ, в частности, таких как Temu и AliExpress.

Для покупок стоимостью до 150 евро НДС предлагается начислять и платить через электронную платформу.

В то же время, некоммерческие международные посылки от одного физического лица другому останутся освобожденными от НДС, если их стоимость не превышает €45 и они пересылаются без какой-либо оплаты.

Новые правила, если закон будет принят, должны заработать не раньше июля 2027 года.

По словам министра финансов Сергея Марченко, законопроект является частью международных обязательств Украины. Он также заявил в парламенте, что принятие необходимых законов связано с возможностью получения международного финансирования.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект должен приблизить украинское налоговое законодательство к праву ЕС.