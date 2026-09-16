Рада поддержала отмену льготы на посылки до €150

Законопроект предлагает отменить действующее освобождение от НДС для международных отправлений стоимостью до €150 (примерно 7 724 грн), которые до этого не облагались налогом. То есть налог будет распространяться и на недорогие покупки с иностранных онлайн-платформ, в частности, таких как Temu и AliExpress.
Для покупок стоимостью до 150 евро НДС предлагается начислять и платить через электронную платформу.
В то же время, некоммерческие международные посылки от одного физического лица другому останутся освобожденными от НДС, если их стоимость не превышает €45 и они пересылаются без какой-либо оплаты.
Новые правила, если закон будет принят, должны заработать не раньше июля 2027 года.
По словам министра финансов Сергея Марченко, законопроект является частью международных обязательств Украины. Он также заявил в парламенте, что принятие необходимых законов связано с возможностью получения международного финансирования.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект должен приблизить украинское налоговое законодательство к праву ЕС.
В то же время противники документа отмечали возможные риски для производителей НРК и дронов из-за потенциальных задержек комплектующих на границе.