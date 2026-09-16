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Неплатежеспособные банки в августе выплатили кредиторам почти 270 млн грн

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Гривна
Гривна
В августе неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, продолжали погашать требования кредиторов. За месяц на эти выплаты было направлено более 269 млн грн.
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Кто получил самые большие выплаты

Из общей суммы 202,7 млн ​​грн АО «Банк Сич», которое находится в процессе ликвидации, перечислило кредиторам седьмой очереди. Среди них — юридические лица-клиенты банка, не связанные с ним лицами.
Еще более 62,3 млн грн было направлено на удовлетворение требований кредиторов седьмой очереди ПАО «Проминвестбанк».
Кроме того, 3,6 млн грн направили на погашение требований третьей очереди. К ним относятся расходы Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в соответствии с законом о системе гарантирования вкладов физических лиц. Остальные средства выплатили кредиторам других очередей.
«Удовлетворение требований кредиторов — важная составляющая работы Фонда. Мы стремимся как можно эффективнее работать с активами банков в ликвидации, ведь каждая возвращаемая кредиторам гривна имеет важное экономическое значение», — пояснила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай.

Сколько уже выплатили кредиторам ликвидируемые банки

В целом по состоянию на 1 сентября 2026 года ликвидируемые банки удовлетворили требования кредиторов на 77,9 млрд грн.
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Из этой суммы около 18 млрд грн приходится на погашение требований обеспеченных кредиторов. В частности, 16,7 млрд. грн. получил Национальный банк Украины, в том числе за счет обращения взыскания на предмет залога и имущество поручителей.
Средства для погашения требований кредиторов Фонд получает за счет продажи и управления активами ликвидируемых банков. Это, в частности, погашение кредитов, доходы от ценных бумаг, аренда имущества и другие источники.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныФГВФЛ
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