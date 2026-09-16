Неплатежеспособные банки в августе выплатили кредиторам почти 270 млн грн
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В августе неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, продолжали погашать требования кредиторов. За месяц на эти выплаты было направлено более 269 млн грн.
Кроме того, 3,6 млн грн направили на погашение требований третьей очереди. К ним относятся расходы Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам в соответствии с законом о системе гарантирования вкладов физических лиц. Остальные средства выплатили кредиторам других очередей.
«Удовлетворение требований кредиторов — важная составляющая работы Фонда. Мы стремимся как можно эффективнее работать с активами банков в ликвидации, ведь каждая возвращаемая кредиторам гривна имеет важное экономическое значение», — пояснила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай.
Сколько уже выплатили кредиторам ликвидируемые банки
В целом по состоянию на 1 сентября 2026 года ликвидируемые банки удовлетворили требования кредиторов на 77,9 млрд грн.
Из этой суммы около 18 млрд грн приходится на погашение требований обеспеченных кредиторов. В частности, 16,7 млрд. грн. получил Национальный банк Украины, в том числе за счет обращения взыскания на предмет залога и имущество поручителей.
Средства для погашения требований кредиторов Фонд получает за счет продажи и управления активами ликвидируемых банков. Это, в частности, погашение кредитов, доходы от ценных бумаг, аренда имущества и другие источники.