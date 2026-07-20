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Вкладчикам обанкротившихся банков выплатили 18 млн грн с начала года

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Всего с начала деятельности Фонда сумма выплаченного гарантированного возмещения составила 105,1 млрд грн.
Всего с начала деятельности Фонда сумма выплаченного гарантированного возмещения составила 105,1 млрд грн.
В течение января-июня 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам находящихся в ликвидации банков 18 млн грн гарантированного возмещения. В частности, в июне вкладчики получили более 1,3 млн грн компенсаций.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение июня 2026 года

№ п/пНазвание банкаСумма, тыс. грн
1ПАТ «КБ «Надра»4,91
2АТ «Дельта Банк»0,46
3АТ «МР Банк»502,56
4АТ «Мегабанк»670,21
5АТ «Банк Сич»45,45
6АТ «Банк Форвард»123,04
7АТ «Укрбудинвестбанк»1,93
Итого1348,57

Общая сумма выплат

В целом с начала деятельности Фонда сумма выплаченного гарантированного возмещения составила 105,1 млрд грн.
Компенсации получили все обратившиеся за выплатами вкладчики — более 2 млн человек, или 96,1% вкладчиков банков, выведенных с рынка.
С начала полномасштабного вторжения россии Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.
По состоянию на 30 июня 2026 г. объем средств Фонда составил 54,4 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
Гарантирование вкладовБанки Украины
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