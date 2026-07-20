Вкладчикам обанкротившихся банков выплатили 18 млн грн с начала года
Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение июня 2026 года
|№ п/п
|Название банка
|Сумма, тыс. грн
|1
|ПАТ «КБ «Надра»
|4,91
|2
|АТ «Дельта Банк»
|0,46
|3
|АТ «МР Банк»
|502,56
|4
|АТ «Мегабанк»
|670,21
|5
|АТ «Банк Сич»
|45,45
|6
|АТ «Банк Форвард»
|123,04
|7
|АТ «Укрбудинвестбанк»
|1,93
|Итого
|1348,57
Общая сумма выплат
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