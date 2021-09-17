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«Нафтогаз» назвал цену на газ для бюджетных организаций

«Нафтогаз» назвал цену на газ для бюджетных организаций

Finance.ua как портал, который следит за ценами на коммунальные услуги, узнал, что НАК «Нафтогаз Украины» предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 гривны за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 гривны).

Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года.

«Бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков. Но сегодня значительная часть поставщиков либо предлагает месячную цену на газ на уровне 30−45 грн за кубометр, либо же вовсе отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой. Понимая потребности бюджетных учреждений, а также учитывая социальное значение и важность бесперебойной работы этих учреждений, компания Нафтогаз выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев, на уровне, более чем вдвое ниже текущей месячной цены», — отметил Витренко.

Юрий Витренко также отметил, что в Украине нет государственного регулирования цен на газ, а НАК «Нафтогаз Украины» не является монополистом на рынке.

Ожидания компании. Нафтогаз надеется, что данный среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине насчитывается более 7,5 тысяч.

Также Нафтогаз предлагает производителям тепла изменения в трехлетние контракты: объем газа, который они требуют для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, они смогут приобрести также по цене 13,7 грн за кубометр (без учета НДС и услуги транспортировки).

Кроме того, Нафтогаз совместно с народными депутатами Украины и правительством разрабатывает законодательные инициативы, которые будут способствовать развитию рынка газа в Украине, при этом обезопасив потребителей от недобросовестных поставщиков.

Справка Finance.ua:

  • вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко заявил, что в следующем году себестоимость газа украинской добычи составит около 3 тыс. грн. за тысячу кубометров;
  • украинцы жалуются на массовое завышение облгазами объемов потребления газа.

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По материалам Finance.UA
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