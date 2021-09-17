«Нафтогаз» назвал цену на газ для бюджетных организаций

Finance.ua как портал, который следит за ценами на коммунальные услуги, узнал, что НАК «Нафтогаз Украины» предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 гривны за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 гривны).

Об этом заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года.

«Бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков. Но сегодня значительная часть поставщиков либо предлагает месячную цену на газ на уровне 30−45 грн за кубометр, либо же вовсе отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой. Понимая потребности бюджетных учреждений, а также учитывая социальное значение и важность бесперебойной работы этих учреждений, компания Нафтогаз выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев, на уровне, более чем вдвое ниже текущей месячной цены», — отметил Витренко.

Юрий Витренко также отметил, что в Украине нет государственного регулирования цен на газ, а НАК «Нафтогаз Украины» не является монополистом на рынке.

Ожидания компании. Нафтогаз надеется, что данный среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине насчитывается более 7,5 тысяч.

Также Нафтогаз предлагает производителям тепла изменения в трехлетние контракты: объем газа, который они требуют для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, они смогут приобрести также по цене 13,7 грн за кубометр (без учета НДС и услуги транспортировки).

Кроме того, Нафтогаз совместно с народными депутатами Украины и правительством разрабатывает законодательные инициативы, которые будут способствовать развитию рынка газа в Украине, при этом обезопасив потребителей от недобросовестных поставщиков.

Справка Finance.ua:

вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко заявил, что в следующем году себестоимость газа украинской добычи составит около 3 тыс. грн. за тысячу кубометров;