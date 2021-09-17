Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)

В понедельник, 11 октября, Кабмин утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Согласно принятому решению, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров, в том числе сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

Сейчас Министерство здравоохранения Украины разъяснило, какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября.

Если вы перемещаетесь в пределах регионов с желтым уровнем эпидопасности, вам необходим один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или документ, подтверждающий получение одной дозы двухдозной вакцины;

международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID -19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины.

-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины. отрицательный результат тестирования на COVID -19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS -CoV-2, который действителен 72 часа.



Инфографика: Минздрав

Если вы выезжаете или направляетесь в регион с красным уровнем эпидопасности, вам будет необходим один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID -19 двумя дозами двухдозной вакцины;

-19 двумя дозами двухдозной вакцины; отрицательный результат тестирования на COVID -19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS -CoV-2, который действителен 72 часа.



Инфографика: Минздрав

Как сообщает Минздрав, речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров. Это автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.