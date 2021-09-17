Какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября (инфографика)

В понедельник, 11 октября, Кабмин утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.
Согласно принятому решению, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров, в том числе сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.
Сейчас Министерство здравоохранения Украины разъяснило, какие документы необходимы для поездок между регионами с 21 октября.
Если вы перемещаетесь в пределах регионов с желтым уровнем эпидопасности, вам необходим один из следующих документов:
Инфографика: Минздрав
Если вы выезжаете или направляетесь в регион с красным уровнем эпидопасности, вам будет необходим один из следующих документов:
Инфографика: Минздрав
Как сообщает Минздрав, речь идет как о регулярных, так и нерегулярных перевозках пассажиров. Это автомобильный транспорт на автобусных маршрутах, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения. Нормы не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
Новые правила межрегиональных перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних.
Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.
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