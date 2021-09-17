МВФ отмечает прогресс Украины в выполнении программы Stand-by

Глава миссии Международного валютного фонда Иванна Владкова Голлар рассказала послам G7 о прогрессе в выполнении Украиной ряда условий соглашения Stand-by.
МВФ отмечает прогресс Украины в банковском секторе и Фонде гарантирования вкладов физлиц, говорится в сообщении послов стран «Большой семерки».
«Послы остаются сторонниками помощи Украине для воплощения реформ, которые, вместе с программой МВФ, будут способствовать процветанию. Это предполагает завершение комплексной судебной реформы, включительно с Высшим советом правосудия, и корпоративное управление в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», – отмечают послы G7.
Напомним, с 21 сентября в Украине работает миссия МВФ. В соответствии с графиком следующий транш МВФ составит 500 млн специальных прав заимствований (SDR), или $750 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ноябре в Украине появятся видеокамеры для контроля за соблюдением правил карантина4 ч. назад - 475 15
Tesla показала новую конструкцию батареи для европейской Model Y9 ч. назад - 482 3
Молдова не хочет заключать новый договор с «Газпромом» и просит помощи у ЕСВчера, 19:35 - 887 3
Украинцы увеличили вклады в банках: как изменились проценты по депозитамВчера, 15:00 - 6895 3
Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси — СМИ2 ч. назад - 247 2
Завтра на дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД (список дорог)Вчера, 16:05 - 10305
Украинцы увеличили вклады в банках: как изменились проценты по депозитамВчера, 15:00 - 6895 3
Что учесть, если решили закрыть ФЛПВчера, 17:02 - 3024
Субсидия на коммуналку: когда подавать документы и где взять бланкиВчера, 12:01 - 2426
Данилишин объяснил, почему падает курс доллараВчера, 21:40 - 2257
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2880 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 784 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2324 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1780 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1464 5