МВФ отмечает прогресс Украины в выполнении программы Stand-by

Глава миссии Международного валютного фонда Иванна Владкова Голлар рассказала послам G7 о прогрессе в выполнении Украиной ряда условий соглашения Stand-by.

МВФ отмечает прогресс Украины в банковском секторе и Фонде гарантирования вкладов физлиц, говорится в сообщении послов стран «Большой семерки».

«Послы остаются сторонниками помощи Украине для воплощения реформ, которые, вместе с программой МВФ, будут способствовать процветанию. Это предполагает завершение комплексной судебной реформы, включительно с Высшим советом правосудия, и корпоративное управление в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», – отмечают послы G7.

Напомним, с 21 сентября в Украине работает миссия МВФ. В соответствии с графиком следующий транш МВФ составит 500 млн специальных прав заимствований (SDR), или $750 млн.

Справка Finance.ua:

пандемия коронавируса может привести к сокращению мирового ВВП еще на $5,3 трлн в следующие пять лет — плюс к тем потерям, которые уже ранее МВФ спрогнозировал;

МВФ прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,5%. Экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%;