В банках назвали причины укрепления гривны

Курс гривны к доллару в последние недели укрепляется под влиянием избытка предложения валюты. На рынок влияет выручка аграриев, металлургов, а также предложений от IT-сферы.
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Предложение валюты сейчас значительно превышает спрос. И только стараниями Нацбанка курс не «просел» еще ниже, регулятор сейчас стал основным покупателем валюты, говорит директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. Нерезиденты активизировались с покупкой валюты за гривну, полученную от погашения ОВГЗ. Но это пока не повлияло на курсовую динамику, считает Кабин.
Главный дилер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринный считает, что укрепление гривны продолжается за счет выручки аграриев, металлургов, а также предложений от IT-сферы в первой половине месяца. Сейчас рынку не хватает спроса, чтобы подрасти, а упасть пока не дает регулятор, подтверждает он.
«Импорт сдает позиции, и подход регулятора к выкупу валюты в ЗВР изменился по сравнению с летним периодом, чем дал возможность укрепляться курсу чуть быстрей. Но уже в середине октября регулятор дал понять, что начнет сдерживать сильное укрепление своими интервенциями на рынок, скупая излишек. За первую неделю октября НБУ купил более 225 млн долларов», — рассказал Куринный.
Нацбанк, видимо, будет только наращивать покупку, чтобы не дать курсу гривны укрепиться ниже 26 гривен/доллар в краткосрочной перспективе, прогнозирует трейдер группы ICU Виталий Сивач.
Если говорить о сезонных факторах, то, по словам Куринного, далеко не всегда в октябре наблюдается рост курса доллара. «Обычно только начало осени дает импульс, то есть начало сентября, после следует довольно длинная и скучная картина. Гривна немного укрепляется и остается в одном узком диапазоне (флэт), если не случается форс-мажоров
Укрепление курса гривны в последние недели выглядит достаточно аномальным, несмотря на очевидные тенденции по увеличению стоимости энергетического импорта в страну. В теории, как отметил директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, это должно негативно влиять на торговый баланс и оказывать давление на курс национальной валюты. Учитывая это, курс доллара к гривне, по мнению Чурина, должен быть на несколько процентов выше.
Напомним, курс доллара в последние дни упал до уровня 26,30 гривен — минимума более чем за 1,5 года. Однако на рынке наблюдается нервозность и аналитики прогнозируют рост курса.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
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