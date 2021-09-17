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Данилишин объяснил, почему падает курс доллара

Данилишин объяснил, почему падает курс доллара

Обменный курс гривны к доллару на межбанковском рынке на протяжении прошлой недели продолжал укрепляться (на 0,9% за неделю). Этому способствовало существенное преобладание предложения иностранной валюты клиентами банков на условиях спот над спросом на нее (в среднем на 65 млн долларов в день).

Об этом сообщает председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

Что это значит? По словам эксперта, это сделало возможным как покупку банками иностранной валюты в позицию, так и проведение Национальным банком интервенций по покупке иностранной валюты для сглаживания колебаний обменного курса гривны на общую сумму 228 млн долларов.

Данилишин отметил, что с начала года сальдо валютных интервенций Национального банка превысило 1,7 млрд долларов США, увеличив на соответствующую сумму международные резервы НБУ.

«Как и в сентябре, с начала октября продолжает сохраняться сбалансированность спроса на иностранную валюту по операциям физических лиц», — написал представитель Совета НБУ.

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Так, с начала месяца чистая продажа населением наличной иностранной валюты составила 5 млн долларов, что практически компенсировало ее чистую покупку физическими лицами в безналичной форме в объеме 7 млн долларов. С начала года чистая продажа населением иностранной валюты (в наличной и безналичной форме) продолжает оставаться на уровне около 1,8 млрд. долларов.

Справка Finance.ua:

  • согласно прогнозу Киевской школы экономики, обменный курс на конец текущего года ожидается на уровне 28,2 грн/долл., после чего ежегодно будет обесцениваться темпами не выше 3%. Согласно прогнозу КШЭ, в конце 2022 года курс составит 28,9 грн/долл., а к концу 2023 года составит 30 грн/долл;
  • банкиры расходятся во мнениях относительно прогноза курса гривны до конца года и называют коридор 26,9−28,0 грн/$ 1, свидетельствует опрос.
По материалам Finance.UA
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