День финансов: увольнение Мецгера, стратегия по Ощадбанку, «открытое небо» с ЕС

Во вторник, 12 октября. Мецгер все-таки ушел, а договор “по небу” все-таки подписали:

Мецгер уволился из Укрэксимбанка. Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер решил добровольно уйти из банка и 11 октября подал соответствующее заявление об отставке.



Скриншот программы “Схеми”. Евгений Мецгер справа.

Наблюдательный совет оперативно уволил его. По словам самого Мецгера, таким образом он хочет “отвлечь негативные последствия для банка”. Как думаете, правильно ли поступил Мецгер в сложившейся ситуации? Напишите свое мнение в комментарии под новостью.

Стратегия развития Ощадбанка. Кабмин одобрил стратегию развития Ощадбанка на 2021–2024 годы для сокращения неработающих активов, наращивания прибыли и дальнейшего вхождения ЕБРР в капитал госбанка. Ощадбанк будет стремиться достичь прогнозной чистой прибыли – около 4,2 млрд грн, доходности на капитал – около 15% и соотношения расходов к доходам – менее 65%.

Кстати, по данным НБУ , с начала года вклады населения в банках выросли до 681,407 млрд гривен.

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Договор об «открытом небе». Украина и ЕС подписали соглашение об «открытом небе», о котором договорились еще в 2013 году. В правительстве ожидают, что это приведет к появлению в нашей стране новых лоукостеров, снижению цен на авиабилеты в целом, а также развитию туризма.

Предложения Зеленского в Закон «О виртуальных активах». Недавно Президент наложил вето на Закон «О виртуальных активах». Стало известно, что, по его мнению, положения Закона не обеспечивают понятных и прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов и инвесторов. Поэтому Зеленский предлагает оставить два регулятора: по необеспеченным виртуальным активам — НКЦБФР и по обеспеченным виртуальным активам — НБУ.

Касательно документов на субсидии. В Украине уже начался отопительный сезон. Поэтому в Минсоцполитики решили напомнить, что документы на соцпомощь можно подать, обратившись к представителю территориальной общины или в ЦПАУ, в орган социальной защиты населения, отправив документы через «Укрпочту» или же подав заявку на сайте министерства. Какой пакет документов нужен и где взять бланки для заявления – рассказываем здесь.

Увеличение пенсии для более чем 2 тыс. человек. Правительство поддержало решение об увеличении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты до 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС. Так, повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более двух тысяч человек.

👴🧓 Отметим, что нынешним 35-40-летним украинцам уже не приходится рассчитывать на государственное пенсионное обеспечение. Считается, что пенсии в ЕС выше, чем в Украине, поскольку в развитых странах давно существуют системы пенсионного обеспечения. Например, в Германии система государственного пенсионного страхования построена на принципе солидарности поколений.



В новом материале Finance.ua решил рассмотреть, насколько немецкая пенсионная система применима для нашей страны: