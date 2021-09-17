Субсидия на коммуналку: когда подавать документы и где взять бланки

В Украине уже начался отопительный сезон. Тепло стали подавать на социальные объекты, на очереди — жилье. Украинцы, которым из-за финансового положения сложно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут подать заявление на получение субсидии.

В Минсоцполитики напоминают, что документы можно подать, обратившись к представителю территориальной общины или в ЦПАУ, в орган социальной защиты населения, отправив документы через «Укрпочту» или же подав заявку на сайте министерства.

Для этого нужно заполнить заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц. Бланки, а также образцы их заполнения размещены на сайте Минсоцполитики.

При необходимости к пакету документов могут быть также приложены:

договор найма (аренды) жилья (при наличии),

справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует у ГФС , ПФУ ),

, ), другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости).

Например, документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации. В таком случае его доходы не будут учитываться при назначении субсидии.

Такими документами могут быть:

справки, подтверждающие местонахождение лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, обучением, длительной командировкой, отбыванием наказания, а также легализированные в Украине документы о получении страхового стажа в другой стране, справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении и т.п.

Документы можно подавать уже сейчас, субсидию назначат до конца отопительного периода — до весны 2022 года.

Справка Finance.ua:

в Минсоцполитики обещали, что украинцы должны своевременно получить субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном периоде;

некоторые украинцы могут остаться без субсидий, если скрыли доходы или имущество;

в случае роста стоимости коммунальных тарифов размер субсидий будет увеличиваться автоматически, без предоставления дополнительных документов.

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