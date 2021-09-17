Субсидия на коммуналку: когда подавать документы и где взять бланки

В Украине уже начался отопительный сезон. Тепло стали подавать на социальные объекты, на очереди — жилье. Украинцы, которым из-за финансового положения сложно самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут подать заявление на получение субсидии.
В Минсоцполитики напоминают, что документы можно подать, обратившись к представителю территориальной общины или в ЦПАУ, в орган социальной защиты населения, отправив документы через «Укрпочту» или же подав заявку на сайте министерства.
Для этого нужно заполнить заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц. Бланки, а также образцы их заполнения размещены на сайте Минсоцполитики.
При необходимости к пакету документов могут быть также приложены:
Например, документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации. В таком случае его доходы не будут учитываться при назначении субсидии.
Такими документами могут быть:
Документы можно подавать уже сейчас, субсидию назначат до конца отопительного периода — до весны 2022 года.
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