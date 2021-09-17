Кабмин утвердил стратегию развития Ощадбанка

Кабинет министров одобрил стратегию развития Ощадбанка на 2021–2024 годы для сокращения неработающих активов, наращивания прибыли и дальнейшего вхождения ЕБРР в капитал госбанка.

Об этом сообщает Министерство финансов.

«Одобрение Стратегии развития Ощадбанка обеспечит его надлежащее функционирование, будет способствовать эффективному управлению, защите прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера. Одним из приоритетов Правительства является реформирование государственного банковского сектора, и Минфин делает целенаправленные шаги для построения надежной и конкурентоспособной банковской системы», – прокомментировал заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Стратегией развития Ощадбанка на 2021–2024 годы предусмотрено продолжение его функционирования как ведущего универсального банка, прежде всего, очерчены следующие основные составляющие:

бизнес-модель: универсальный банк, укрепляет свои позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохраняет ведущие позиции в сегментах корпоративного бизнеса и микро, малом и среднем бизнесе, с уменьшением доли государственных предприятий;

операционная модель: развитая линейка цифровых продуктов, включая отраслевые продукты, которые будут предоставляться через цифровые каналы и автоматизированные процессы;

финансовая устойчивость: операционная эффективность и устойчивый уровень доходности Ощадбанка.

В одобренной Стратегии отмечается, что Ощадбанк будет стремиться достичь прогнозной чистой прибыли – около 4,2 млрд грн, доходности на капитал – около 15% и соотношения расходов к доходам – менее 65%.

Благодаря эффективному управлению неработающими активами Ощадбанк урегулирует уровень неработающих активов и последовательно сократит их долю до 10%.

Также Стратегией определено уменьшение Ощадбанком уровня операционных расходов и пересмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций.

Диджитализация Ощадбанка до 2024 года включает в себя завершение процесса цифровизации услуг для клиентов и внутренних процессов, а также обеспечение конкурентной скорости запуска новых продуктов.

Кроме того, предусматривается присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций в капитал Ощадбанка.