Украинцы увеличили вклады в банках: как изменились проценты по депозитам

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте увеличился на 0,3% до 681,407 млрд гривен по сравнению с данными на 1 сентября.
Finance.ua как портал, который знает все о сбережениях, рассказывает, как изменились процентные ставки по депозитам.
Как изменились вклады:
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в сентябре для юрлиц выросла на 0,2 п. п. до 4,8%, для физлиц – на 0,1 п.п. до 7,0%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,8%, для населения – 0,5%.
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