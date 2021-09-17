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Украинцы увеличили вклады в банках: как изменились проценты по депозитам

Украинцы увеличили вклады в банках: как изменились проценты по депозитам

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте увеличился на 0,3% до 681,407 млрд гривен по сравнению с данными на 1 сентября.

Finance.ua как портал, который знает все о сбережениях, рассказывает, как изменились процентные ставки по депозитам.

Как изменились вклады:

  • с начала года вклады населения в банках выросли на 1% с 674,718 млрд гривен;
  • гривневые вклады населения в банках в сентябре увеличились на 1,6% до 423,335 млрд гривен;
  • объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 1,7% до 258,071 млрд гривен;
  • депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в сентябре увеличились на 3,6% до 699,767 млрд гривен.

Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в сентябре для юрлиц выросла на 0,2 п. п. до 4,8%, для физлиц – на 0,1 п.п. до 7,0%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,8%, для населения – 0,5%.

Справка Finance.ua:

  • вкладчики банков, ликвидация которых продолжается более 5 лет, должны актуализировать свои данные в Фонде гарантирования вкладов;
  • пятерка банков, которым украинцы доверили деньги;
  • по данным НБУ, чаще всего население в банках хранит суммы от 10 гривен до 100 тысяч гривен – таких на начало августа насчитывалось 28,2 млн на сумму 153,6 млрд гривен.

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По материалам Finance.UA
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