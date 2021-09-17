Зачем Зеленский наложил вето на Закон «О виртуальных активах» и что он предлагает

Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент принятый 08.09.2021 года Закон «О виртуальных активах». Вернул без подписи, однако с собственными предложениями, в которых указано, что этот закон не может быть подписан на определенных основаниях. То есть, наложил на него вето.

Что в законопроекте не устроило президента? По мнению президента, положения Закона не создают завершенных правовых механизмов, необходимых для его реализации, и не обеспечивают понятных и прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов и инвесторов. А это, в свою очередь, не будет способствовать надлежащему обеспечению их прав.

Госрегулирование. Также президент отмечает, что Законом предлагается осуществлять государственное регулирование рынка виртуальных активов различными государственными органами в зависимости от вида виртуальных активов, в том числе путем создания нового центрального органа исполнительной власти.

Однако создание нового центрального органа исполнительной власти потребует значительных расходов из Государственного бюджета, источники покрытия которых не определены.

А как в мире? В то же время мировой опыт свидетельствует о том, что регулирование деятельности по организации торговли, обмену и хранению виртуальных активов, которые предназначены для инвестирования, сохранению стоимости, использованию в платежных или инвестиционных целях, осуществляется регуляторами финансовых рынков.

Президент предлагает оставить только два регулятора. Предлагается, чтобы государственное регулирование в сфере оборота виртуальных активов в пределах своих полномочий осуществляли:

по необеспеченным виртуальным активам — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;