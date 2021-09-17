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Зачем Зеленский наложил вето на Закон «О виртуальных активах» и что он предлагает

Зачем Зеленский наложил вето на Закон «О виртуальных активах» и что он предлагает

Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент принятый 08.09.2021 года Закон «О виртуальных активах». Вернул без подписи, однако с собственными предложениями, в которых указано, что этот закон не может быть подписан на определенных основаниях. То есть, наложил на него вето.

Что в законопроекте не устроило президента? По мнению президента, положения Закона не создают завершенных правовых механизмов, необходимых для его реализации, и не обеспечивают понятных и прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов и инвесторов. А это, в свою очередь, не будет способствовать надлежащему обеспечению их прав.

Госрегулирование. Также президент отмечает, что Законом предлагается осуществлять государственное регулирование рынка виртуальных активов различными государственными органами в зависимости от вида виртуальных активов, в том числе путем создания нового центрального органа исполнительной власти.

Как будет работать рынок виртуальных активов

Однако создание нового центрального органа исполнительной власти потребует значительных расходов из Государственного бюджета, источники покрытия которых не определены.

А как в мире? В то же время мировой опыт свидетельствует о том, что регулирование деятельности по организации торговли, обмену и хранению виртуальных активов, которые предназначены для инвестирования, сохранению стоимости, использованию в платежных или инвестиционных целях, осуществляется регуляторами финансовых рынков.

Президент предлагает оставить только два регулятора. Предлагается, чтобы государственное регулирование в сфере оборота виртуальных активов в пределах своих полномочий осуществляли:

  • по необеспеченным виртуальным активам — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;
  • по обеспеченным виртуальным активам — Национальный банк Украины.
По материалам Судебно-юридическая газета
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