Зачем Зеленский наложил вето на Закон «О виртуальных активах» и что он предлагает

Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент принятый
Что в законопроекте не устроило президента? По мнению президента, положения Закона не создают завершенных правовых механизмов, необходимых для его реализации, и не обеспечивают понятных и прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов и инвесторов. А это, в свою очередь, не будет способствовать надлежащему обеспечению их прав.
Госрегулирование. Также президент отмечает, что Законом предлагается осуществлять государственное регулирование рынка виртуальных активов различными государственными органами в зависимости от вида виртуальных активов, в том числе путем создания нового центрального органа исполнительной власти.
Однако создание нового центрального органа исполнительной власти потребует значительных расходов из Государственного бюджета, источники покрытия которых не определены.
А как в мире? В то же время мировой опыт свидетельствует о том, что регулирование деятельности по организации торговли, обмену и хранению виртуальных активов, которые предназначены для инвестирования, сохранению стоимости, использованию в платежных или инвестиционных целях, осуществляется регуляторами финансовых рынков.
Президент предлагает оставить только два регулятора. Предлагается, чтобы государственное регулирование в сфере оборота виртуальных активов в пределах своих полномочий осуществляли:
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