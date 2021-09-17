Украина и ЕС подписали договор об «открытом небе»

Украина и Европейский Союз подписали соглашение об «открытом небе», о котором договорились еще в 2013 году. Предполагается, что это приведет к появлению в нашей стране новых лоукостеров, снижению цен на авиабилеты в целом, а также развитию туризма.
Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, свидетельствует онлайн-трансляция саммита на странице Офиса президента в Facebook.
Что это значит:
Теперь соглашение нужно ратифицировать — в Украине, в Еврокомиссии и в каждой стране Евросоюза отдельно. Пока этот процесс будет продолжаться, авиационное соглашение ЕС с Украиной будет применяться во временном статусе.
«Открытое небо» — это общее авиационное пространство. В нем устанавливаются общие правила безопасности авиаперевозок. В зону «открытого неба» при этом входят не только страны ЕС, но партнеры — третьи страны.
Переговоры об «открытом небе» между Украиной и ЕС успешно завершились еще в 2013 году. Но подписать само соглашение стороны не могли. Причиной был неопределенный статус аэропорта Гибралтара. За него спорили Великобритания и Испания. Этот юридический коллапс разрешился после выхода Британии из ЕС.
В июне 2021 года Совет Европейского Союза дал согласие на подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве с Украиной. Согласие на «открытое небо» с ЕС также поддержали Армения, Тунис и Катар.
Зачем Украине «открытое небо»?
Соглашение об Общем авиационном пространстве, по сути, откроет украинский рынок авиаперевозок. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, от этого выиграют и украинские пассажиры, и авиакомпании. Это создаст новые возможности для авиационной отрасли и больше выбора для путешествий.
«Соглашение позволит получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий. Ее подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство», — также отмечал у себя в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, как прогнозировали авиационные эксперты, «открытое небо» уменьшит стоимость авиабилетов в Украине. Это может произойти из-за допуска дополнительных перевозчиков на тех направлениях, где сейчас есть монопольное право перелетов у одной или двух фирм.
Доступ перевозчиков к маршрутам, в свою очередь, сильно упростится из-за новой процедуры регистрации рейсов. Как объяснял эксперт Богдан Долинце, согласования с авиационными органами в каждой стране будут не нужны: «Достаточно получить разрешение в аэропорту, получить слоты вылета и прилета».
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