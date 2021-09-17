Мецгер уволился из Укрэксимбанка

Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер решил добровольно уйти из банка и 11 октября подал соответствующее заявление об отставке. Наблюдательный совет оперативно уволил его.

«Я написал заявление об увольнении с должности председателя правления А О Укрэксимбанк . Это логичный шаг — единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка», — отметил он.

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В заявлении указано, что Мецгер увольняется «по собственному желанию».

Банкир говорит о добровольности своего решения. «Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой того, что произошло в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку», — подчеркнул он.

Наблюдательный совет получил это заявление во время своего заседания.

«11 октября во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета АО „Укрэксимбанк“ относительно возможных мероприятий (с учетом проведенной работы комиссии по этике и состояния служебной проверки) было получено заявление от Евгения Мецгера от 11 октября о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе», — сообщили в банке.

Наблюдательный совет незамедлительно удовлетворил эту просьбу.

«Номинационный комитет предоставил незамедлительную рекомендацию наблюдательному совету прекратить его полномочия с 11 октября на основании ч. 1 ст. 39 Кодекса законов о труде и соответствующего пункта трудового контракта с Евгением Мецгером. Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия», — говорится в заявлении наблюдательного совета.

В связи с увольнением председателя правления, номинационный комитет наблюдательного совета назначил Сергея Ермакова, который с 6 октября был врио председателя правления, исполняющим обязанности председателя правления с 12 октября на срок до вступления в должность председателя правления банка лица, которое должно быть избрано наблюдательным советом по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022 года.

В понедельник, 11 октября, суд отправил отстраненного председателя правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера под ночной домашний арест по делу нападения на журналистов.

Справка Finance.ua:

4 октября на съемочную группу «Радио Свобода» было совершено нападение во время интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером из-за вопроса о кредите на $ 60 млн на покупку ТРЦ Sky Mall;