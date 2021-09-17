Мецгер уволился из Укрэксимбанка

Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер решил добровольно уйти из банка и 11 октября подал соответствующее заявление об отставке. Наблюдательный совет оперативно уволил его.
«Я написал заявление об увольнении с должности председателя
Читайте также: Ситуация в Укрэксимбанке: о чем же спрашивали журналисты Радио Свобода
В заявлении указано, что Мецгер увольняется «по собственному желанию».
Банкир говорит о добровольности своего решения. «Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой того, что произошло в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку», — подчеркнул он.
Наблюдательный совет получил это заявление во время своего заседания.
«11 октября во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета АО „Укрэксимбанк“ относительно возможных мероприятий (с учетом проведенной работы комиссии по этике и состояния служебной проверки) было получено заявление от Евгения Мецгера от 11 октября о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе», — сообщили в банке.
Наблюдательный совет незамедлительно удовлетворил эту просьбу.
«Номинационный комитет предоставил незамедлительную рекомендацию наблюдательному совету прекратить его полномочия с 11 октября на основании ч. 1 ст. 39 Кодекса законов о труде и соответствующего пункта трудового контракта с Евгением Мецгером. Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия», — говорится в заявлении наблюдательного совета.
В связи с увольнением председателя правления, номинационный комитет наблюдательного совета назначил Сергея Ермакова, который с 6 октября был врио председателя правления, исполняющим обязанности председателя правления с 12 октября на срок до вступления в должность председателя правления банка лица, которое должно быть избрано наблюдательным советом по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022 года.
В понедельник, 11 октября, суд отправил отстраненного председателя правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера под ночной домашний арест по делу нападения на журналистов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине оценили себестоимость украинского газаВчера, 12:03 - 3763 15
10 европейских стран предложили выход из энергокризисаВчера, 17:36 - 1391 11
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 23% с начала сезона закачки3 ч. назад - 259 4
Стала известна зарплата главы Антикоррупционного судаВчера, 14:29 - 936 4
Кабмин хочет установить правила для объявлений о распродажах и скидкахВчера, 17:03 - 564 4
Кого ищут работодатели: самые популярные вакансии в сентябреВчера, 16:02 - 5400
Отныне украинцы смогут узнать, кто подал на них в судВчера, 15:07 - 4660 1
Одногривневую монету продали за 47 тыс. грн (фото)Вчера, 12:40 - 4070 3
В Кабмине оценили себестоимость украинского газаВчера, 12:03 - 3763 15
Растаможку еврономеров могут упростить, — ЮжанинаВчера, 10:48 - 2883
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2782 2
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 765 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2262 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1726 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1420 5