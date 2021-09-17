Правительство повысило с 1 января размер пенсий для одной из категорий граждан

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 января нового года минимальная пенсия родным погибших в АТО/ООС возрастет до 7800 гривен.
«Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об установлении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее чем 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС», – указано на сайте правительства.
Как сообщил Денис Шмыгаль, повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более двух тысяч человек, чьи родные погибли, защищая Украину.
«Адресное пособие к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи», – отметил премьер.
Летом глава Министерства социальной политики Марина Лазебная сообщала, что ведомство находится на этапе поиска решения по индексации пенсий военнослужащим. Тогда она не уточнила, о каком уровне повышения может идти речь.
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