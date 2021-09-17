День финансов: рекордные цены на газ, «желтые» сертификаты в «Дія», неутешительный прогноз Bloomberg

Осень приветствует всех своими красками. Новости четверга, 7 октября, не отстают.

«Желтые» COVID-сертификаты в «Дія». Как сообщает сервис «Дія», «желтый» COVID-сертификат будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней.

ПреКрасный подход к тарифам от «Новая почта Глобал». Компания обновила тарифы на услугу NP Shopping — доставку из зарубежных интернет-магазинов. Отныне — чем больше вес заказа, тем дешевле обходится его доставка. Обновленные тарифы будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе.

«Зеленый свет» индустриальным паркам. Президент Владимир Зеленский подписал закон об индустриальных парках. Документ вводит ряд стимулов для инвесторов в индустриальные парки. К примеру, полная или частичная компенсация процентной ставки по кредитам (займам) на обустройство и/или осуществление хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков. Отметим, в течение ближайших лет правительство планирует построить инфраструктуру для 25-ти парков.

«Черный» прогноз от Bloomberg. В новом выпуске «В курсе курса» наш эксперт Алексей Козырев расскажет, сколько потеряет экономика в случае нового локдауна и насколько реальный глобальный мировой кризис, который прогнозирует Bloomberg.

Когда на долги не «фиолетово». Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долл. Напомним, по данным Минфина, по состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2551,88 млрд грн, или 90,25 млрд долл. При этом из-за периода пиковых выплат международные резервы Украины в сентябре снизились до почти $ 29 млрд.

Субсидии «с чистого и белого листа». Напомним, в Украине заработал новый механизм получения социальной помощи от государства. Всех заявителей проверяют через Единый реестр должников. Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко напомнил, что не надо делать, если вы не хотите остаться без субсидии. Отметим, ожидается, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021−2022 составит около 2 тыс. грн.

«Золотые» правила банковской тайны. НБУ принял постановление об изменении правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. В частности, предусмотрено, что банк раскрывает информацию, составляющую банковскую тайну, на письменный запрос владельца или на его письменное разрешение.

Цены на «голубое топливо». В последние недели не проходит и дня без сообщений об очередных ценовых прыжках на газовом рынке Европы.

Возникает логичный вопрос: сможем ли мы пройти отопительный сезон без существенных финансовых потерь? Подробнее о том, как повлияют ценовые прыжки на Украину и что с этим делать, в материале:

Рекордные цены на газ. Что с ними не так?