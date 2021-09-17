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Госдолг Украины превышает $90 миллиардов

Госдолг Украины превышает $90 миллиардов

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долл.

Об этом в ходе VII Киевского международного экономического форума (КМЭФ) сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня гарантированный государством долг и государственный долг Украины чуть больше 90 млрд долл.», — сказал Шмыгаль.

По его словам, у правительства есть стратегия по изменению структуры государственного долга.

«Мы увеличиваем собственные внутренние заимствования и уменьшаем долю внешних заимствований», — пояснил Шмыгаль.

Напомним, по данным Минфина, по состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2551,88 млрд грн, или 90,25 млрд долл.

Справка Finance.ua:

  • совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле увеличился на 0,48%, или на 0,44 млрд долларов, до 92,96 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем;
  • государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2021 года составил 2 485,35 млрд грн или 92,53 млрд долларов. Внешний долг занимает почти 60% в структуре общей суммы государственного и гарантированного государством долга.
По материалам Укринформ
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