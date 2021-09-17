Госдолг Украины превышает $90 миллиардов

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превышает 90 млрд долл.
Об этом в ходе VII Киевского международного экономического форума (КМЭФ) сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня гарантированный государством долг и государственный долг Украины чуть больше 90 млрд долл.», — сказал Шмыгаль.
По его словам, у правительства есть стратегия по изменению структуры государственного долга.
«Мы увеличиваем собственные внутренние заимствования и уменьшаем долю внешних заимствований», — пояснил Шмыгаль.
Напомним, по данным Минфина, по состоянию на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2551,88 млрд грн, или 90,25 млрд долл.
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