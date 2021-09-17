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"Новая почта Глобал" обновляет тарифы на доставку из зарубежных интернет-магазинов

"Новая почта Глобал" обновляет тарифы на доставку из зарубежных интернет-магазинов

“Новая почта Глобал” с 7 октября обновляет тарифы на услугу NP Shopping — доставку из зарубежных интернет-магазинов.

Об этом пресс-служба компании сообщила Finance.ua.

«Чем больше вес заказа, тем дешевле обходится его доставка. Обновленные тарифы будут касаться доставки из интернет-магазинов всех стран, представленных на платформе. Сейчас это США, Китай, Турция, Германия, Польша и Великобритания», – объяснили в компании.

Новые тарифы:

  • доставка посылки из американских интернет-магазинов весом до 1 кг обойдется клиенту в $5 за полкилограмма;
  • от 1 до 5 кг – $3,80;
  • посылки весом более 5 кг будут доставляться за $3,6 за полкилограмма.

Как покупать на платформе NP Shopping:

1.Зарегистрируйтесь на платформе NP Shopping. В личном кабинете вы увидите свой адрес для шоппинга.

2.Выберите интернет-магазин, закажите товар онлайн и укажите этот адрес в качестве адреса доставки.

3. После этого в личном кабинете NP Shopping зарегистрируйте трекинг-номер, который вы получили от интернет-магазина и выберите любое отделение Новой почты или почтомат в Украине, где было бы удобно забрать посылку. Также вы можете выбрать адресную доставку курьером.

По материалам Finance.UA
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