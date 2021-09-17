В Украине заработали новые правила раскрытия банковской тайны

Национальный банк Украины принял постановление об изменении правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.

Соответствующий документ был опубликован на сайте НБУ 5 октября и вступил в силу 6 октября.

В частности, предусмотрено, что банк раскрывает информацию, составляющую банковскую тайну, на письменный запрос владельца или на его письменное разрешение.

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Информация о счете условного хранения (эскроу) и по операциям с ним раскрывается банками по письменному запросу бенефициара. Информация об остатке средств на банковском счете, имущественных правах и операциях с деньгами раскрывается также по письменному запросу обременителя, который имеет такое право по договору.

Банковская тайна, которая может быть раскрыта, состоит из таких пунктов:

наличие счетов и их номера;

остаток средств на счетах;

операции списания со счетов и/или зачисления на счета;

назначение платежа;

идентификационные данные контрагента;

номер счета контрагента;

код банка контрагента.

При этом все письма и обращения теперь можно составлять как в письменном, так и в электронном виде.

Также, согласно постановлению, банки обязаны раскрывать данные по решению суда в необходимом объеме.

Финучреждения могут отказать в раскрытии банковской тайны, если запрос по своему содержанию не соответствует требованиям правил. Раскрыть информацию или предоставить ответ об отказе необходимо в течение 10 рабочих дней.