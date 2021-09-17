Нацбанк рассказал о раскрытии банковской тайны

Национальный банк в III квартале года предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 30 раз.

По данным НБУ, предоставление доступа происходило по инициативе:

Прокуратуры – 2 раза;

Национальной полиции – 13 раз;

Службы безопасности Украины – 2 раза;

Государственной фискальной службы – 3 раза;

Национального антикоррупционного бюро – 2 раза;

Государственного бюро расследования – 8 раз.

Во II квартале Нацбанк предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам 34 раза. В I квартале НБУ предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 23 раза.

Всего за 9 месяцев года НБУ предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам 87 раз.