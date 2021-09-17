Нацбанк рассказал о раскрытии банковской тайны

Национальный банк в III квартале года предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 30 раз.
По данным НБУ, предоставление доступа происходило по инициативе:
Во II квартале Нацбанк предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам 34 раза. В I квартале НБУ предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 23 раза.
Всего за 9 месяцев года НБУ предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам 87 раз.
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