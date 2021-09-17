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В «Дії» на Android стали доступны «желтые» COVID-сертификаты

В «Дії» на Android стали доступны «желтые» COVID-сертификаты

Так называемые «желтые» COVID-сертификаты в приложении «Дія» уже доступны для пользователей смартфонов на Android. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что такой сертификат можно получить уже после первой прививки от COVID.

Как сообщается в Telegram сервиса «Дія», «желтый» COVID-сертификат будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней.

Как сгенерировать «желтый» сертификат:

  • обновить приложение до последней версии в Google Play;
  • нажать «Услуги» — «COVID-сертификаты» — «Получить сертификат»;
  • подписать согласие на передачу ваших данных «Дія.Подписью».

После того как «Дія» найдет информацию о вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров приравнял авторизацию через Дія.Подпись в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины к физической идентификации;
  • ранее власти анонсировали новые сервисы в портале «Дія». Появится возможность получения электронного судебного решения.
По материалам Finance.UA
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