В «Дії» на Android стали доступны «желтые» COVID-сертификаты

Так называемые «желтые» COVID-сертификаты в приложении «Дія» уже доступны для пользователей смартфонов на Android. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, что такой сертификат можно получить уже после первой прививки от COVID.
Как сообщается в Telegram сервиса «Дія», «желтый» COVID-сертификат будет доступен после первой дозы вакцины и будет действовать 120 дней.
Как сгенерировать «желтый» сертификат:
После того как «Дія» найдет информацию о вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение.
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