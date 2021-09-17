Новые правила оформления субсидий: Музыченко сообщил, кто не получит

Несколько недель назад премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что заложенных в бюджет средств на выплату субсидий хватит лишь до начала отопительного сезона.
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А некоторые украинцы могут остаться без субсидий, если скрыли доходы или имущество. Finance.ua узнал подробности, кто может потерять субсидию.
Так как в Украине заработал новый механизм получения социальной помощи от государства, теперь всех заявителей проверяют через Единый реестр должников.
Как рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в программе “Экономика” на телеканале “Украина 24”: “Пару лет назад мы от человека требовали справку, все разные вещи, платежки, то теперь она просто декларирует определенные данные. Если человек пишет: депозита у меня нет, происходит верификация через банковские учреждения и соответственно потом выясняется, что у человека там депозит, человек подал недостоверную информацию. На основании этого субсидию могут забрать и вернуть в бюджет”.
Также в Украине ожидают, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021−2022 составит около 2 тыс. грн.
Напомним, за какой период учитываются доходы при расчете размера жилищной субсидии:
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