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Новые правила оформления субсидий: Музыченко сообщил, кто не получит

Новые правила оформления субсидий: Музыченко сообщил, кто не получит

Несколько недель назад премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что заложенных в бюджет средств на выплату субсидий хватит лишь до начала отопительного сезона.

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А некоторые украинцы могут остаться без субсидий, если скрыли доходы или имущество. Finance.ua узнал подробности, кто может потерять субсидию.

Так как в Украине заработал новый механизм получения социальной помощи от государства, теперь всех заявителей проверяют через Единый реестр должников.

Как рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в программе “Экономика” на телеканале “Украина 24”: “Пару лет назад мы от человека требовали справку, все разные вещи, платежки, то теперь она просто декларирует определенные данные. Если человек пишет: депозита у меня нет, происходит верификация через банковские учреждения и соответственно потом выясняется, что у человека там депозит, человек подал недостоверную информацию. На основании этого субсидию могут забрать и вернуть в бюджет”.

Также в Украине ожидают, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021−2022 составит около 2 тыс. грн.

Напомним, за какой период учитываются доходы при расчете размера жилищной субсидии:

  • доходы учитываются за III-IV кварталы предыдущего календарного года – в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона;
  • за I-II кварталы текущего календарного года – в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона;
  • за два квартала, которые предшествуют месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением жилищной субсидии, – в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотопительного) сезона.

Справка Finance.ua:

  • Кому назначается субсидия: назначается одному из зарегистрированных в жилом помещении лиц, то есть по месту регистрации лица, с учетом всех зарегистрированных лиц. При этом при назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличное от адреса домохозяйства.

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По материалам Finance.UA
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