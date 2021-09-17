Жилищные субсидии: установление права на их получение

Finance.ua как портал, который заботится об экономии и информирует граждан о жилищных субсидиях, выяснил, кто имеет право на их получение.
Кому назначается субсидия
При этом при назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличное от адреса домохозяйства.
В случае если в жилых помещениях (домах) зарегистрированы несовершеннолетние дети, которые остались без родительской опеки (попечительства), и/или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена опека, жилищная субсидия назначается по заявлению опекуна (попечителя).
По решению органов социальной защиты населения субсидия может быть назначена по фактическому месту жительства лицам, которые арендуют жилье на основании договора найма, или индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию.
За какой период учитываются доходы при расчете размера жилищной субсидии:
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