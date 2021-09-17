Из-за периода пиковых выплат: международные резервы Украины в сентябре снизились до почти $29 млрд

По состоянию на 1 октября 2021 года международные резервы Украины составили 28 705,2 млн долл. США. В сентябре они уменьшились на 9,2% с учетом прохождения периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Динамику резервов в течение сентября определяли следующие факторы:

во-первых, операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 2 557 млн долл. США . В частности, на обслуживание и погашение внешних государственных облигаций ( ОЗДП ) было направлено 2 521,1 млн долл. США , а на обслуживание внутренних гособлигаций ( ОВГЗ ) – 2,1 млн долл. США ;

во-вторых, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 202 млн долл. США ;

в-третьих, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В сентябре предложение валюты на межбанковском валютном рынке преимущественно превышало спрос. Это позволило Национальному банку выкупить в резервы 146,6 млн долл. США . В то же время в отдельный день месяца спрос на рынке превышал предложение, поэтому с целью сглаживания девальвационных колебаний центробанк продал 7 млн долл. США .

В целом, по итогам сентября 2021 года чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составила 139,6 млн долл. США. Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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