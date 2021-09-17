Из-за периода пиковых выплат: международные резервы Украины в сентябре снизились до почти $29 млрд

По состоянию на 1 октября 2021 года международные резервы Украины составили 28 705,2 млн долл. США. В сентябре они уменьшились на 9,2% с учетом прохождения периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Динамику резервов в течение сентября определяли следующие факторы:
В целом, по итогам сентября 2021 года чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составила 139,6 млн долл. США. Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Гостаможни предлагает сделать ее правоохранительным органом, это увеличит поступления в бюджетВчера, 19:48 - 542 12
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцыВчера, 12:39 - 5788 6
Метро на Троещину будут строить в несколько этапов (шесть первых станций, фото)Вчера, 11:33 - 1985 3
Монета по цене квартиры в Киеве: курс bitcoin взлетел до месячного максимумаОколо часа назад - 272 2
Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/75 ч. назад - 219 2
ПриватБанк обновил Приват24Вчера, 12:02 - 10462 1
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцыВчера, 12:39 - 5788 6
Французская компания купила крупнейшего украинского производителя сыровВчера, 14:31 - 5238
Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правилаВчера, 16:05 - 3541 1
Украинцы будут получать газ по новой схемеВчера, 15:02 - 3252
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2439 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 645 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2021 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1524 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1294 5