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Из-за периода пиковых выплат: международные резервы Украины в сентябре снизились до почти $29 млрд

Из-за периода пиковых выплат: международные резервы Украины в сентябре снизились до почти $29 млрд

По состоянию на 1 октября 2021 года международные резервы Украины составили 28 705,2 млн долл. США. В сентябре они уменьшились на 9,2% с учетом прохождения периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Динамику резервов в течение сентября определяли следующие факторы:

  • во-первых, операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 2 557 млн долл. США. В частности, на обслуживание и погашение внешних государственных облигаций (ОЗДП) было направлено 2 521,1 млн долл. США, а на обслуживание внутренних гособлигаций (ОВГЗ) – 2,1 млн долл. США;
  • во-вторых, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 202 млн долл. США;
  • в-третьих, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В сентябре предложение валюты на межбанковском валютном рынке преимущественно превышало спрос. Это позволило Национальному банку выкупить в резервы 146,6 млн долл. США. В то же время в отдельный день месяца спрос на рынке превышал предложение, поэтому с целью сглаживания девальвационных колебаний центробанк продал 7 млн долл. США.

В целом, по итогам сентября 2021 года чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составила 139,6 млн долл. США. Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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По материалам Finance.UA
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