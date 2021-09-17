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Президент одобрил закон об индустриальных парках

Президент одобрил закон об индустриальных парках

Президент Владимир Зеленский подписал закон об индустриальных парках. Документ вводит ряд стимулов для инвесторов в индустриальные парки.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает Правительственный портал.

«Новые рабочие места и восстановление отечественной промышленности являются приоритетом высшего руководства нашего государства. Этот Закон создает финансовые, инфраструктурные и институциональные стимулы для создания и развития индустриальных парков. Таким образом, мы сможем привлечь инвесторов, следовательно, усилить экономику регионов и общин», — отметил Алексей Чернышев.

Закон предусматривает ряд стимулов для индустриальных парков:

  • полная или частичная компенсация процентной ставки по кредитам (займам) на обустройство и/или осуществление хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков;
  • предоставлена возможность в индустриальном парке осуществлять деятельность в сфере переработки промышленных и/или бытовых отходов (кроме захоронения);
  • уменьшена минимальная площадь индустриального парка с 15 до 10 га и увеличен верхний предел с 700 до 1000 га;
  • строительство, реконструкция и ремонт инженерно-транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо — и электроснабжения, инженерных коммуникаций и тому подобное);
  • обустройство (благоустройство) площадок индустриальных парков;
  • разрешено размещать в индустриальном парке проекты, направленные на стимулирование экономического роста общин.

В течение ближайших лет правительство планирует построить инфраструктуру для 25-ти индустриальных парков.

Справка Finance.ua:

Сейчас ожидается принятие Верховной Радой Украины двух законопроектов (№ 5688, № 5689), предусматривающих соответствующие фискальные стимулы, в частности:

  • освобождение от налога на прибыль резидентов индустриальных парков на 10 лет при условии ее реинвестирования в развитие инвестиционного проекта;
  • освобождение от налогообложения НДС ввоза нового оборудования для собственного использования;
  • установление льгот на налог на недвижимость на территории индустриального парка (по решению ОМС).
По материалам Finance.UA
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