Президент одобрил закон об индустриальных парках

Президент Владимир Зеленский подписал закон об индустриальных парках. Документ вводит ряд стимулов для инвесторов в индустриальные парки.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает Правительственный портал.

«Новые рабочие места и восстановление отечественной промышленности являются приоритетом высшего руководства нашего государства. Этот Закон создает финансовые, инфраструктурные и институциональные стимулы для создания и развития индустриальных парков. Таким образом, мы сможем привлечь инвесторов, следовательно, усилить экономику регионов и общин», — отметил Алексей Чернышев.

Закон предусматривает ряд стимулов для индустриальных парков:

полная или частичная компенсация процентной ставки по кредитам (займам) на обустройство и/или осуществление хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков;

предоставлена возможность в индустриальном парке осуществлять деятельность в сфере переработки промышленных и/или бытовых отходов (кроме захоронения);

уменьшена минимальная площадь индустриального парка с 15 до 10 га и увеличен верхний предел с 700 до 1000 га;

строительство, реконструкция и ремонт инженерно-транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо — и электроснабжения, инженерных коммуникаций и тому подобное);

обустройство (благоустройство) площадок индустриальных парков;

разрешено размещать в индустриальном парке проекты, направленные на стимулирование экономического роста общин.

В течение ближайших лет правительство планирует построить инфраструктуру для 25-ти индустриальных парков.

Справка Finance.ua:

Сейчас ожидается принятие Верховной Радой Украины двух законопроектов (№ 5688, № 5689), предусматривающих соответствующие фискальные стимулы, в частности: