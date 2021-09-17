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День финансов: авиакомпания Новой почты, прогноз курса от банкиров, перерасчет пенсии онлайн

День финансов: авиакомпания Новой почты, прогноз курса от банкиров, перерасчет пенсии онлайн

Вторник, 5 октября: в Киеве усилили карантин, в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризис, а Новая почта запускает собственную авиакомпанию:

Усиление карантина. Со вторника, 5 октября, в столице посетителей в государственных администрациях, ЦПАУ, предприятиях и организациях независимо от формы собственности будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом.

Supernova Airlines от Новой почты. Новая почта запускает авиакомпанию. Авиакомпания получила название Supernova Airlines («Супернова Эарлайнз»). Она будет иметь собственный флот и подчиняться компании Новая почта Глобал. Рейсы будут осуществляться из международных аэропортов «Борисполь» и «Львов».

Прогноз курса от банкиров. Как свидетельствует опрос НБУ, банкиры расходятся во мнениях относительно прогноза курса гривни к концу года и называют коридор 26,9−28,0 грн/$1.

Перерасчет пенсии онлайн. Как сообщает Пенсионный фонд, на портале можно также изменить способ и место получения выплат. Пользователю, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, предоставляется возможность сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии.

  • При этом украинские пенсионеры начали получать дополнительные 400 грн к пенсии.
  • А премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что внедрение накопительной системы обеспечит двукратный рост пенсий.

Глобальный мировой кризис. По мнению журналиста одного из ведущих американских финансовых изданий «Bloomberg» Майкла Уинфри, подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров могут привести к глобальному кризису этой зимой. Автор считает, что пандемия COVID-19 оказалась большим кризисом для человечества: во всем мире наблюдаются проблемы с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами.

По материалам Finance.UA
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