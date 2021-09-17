День финансов: авиакомпания Новой почты, прогноз курса от банкиров, перерасчет пенсии онлайн

Вторник, 5 октября: в Киеве усилили карантин, в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризис, а Новая почта запускает собственную авиакомпанию:

Усиление карантина. Со вторника, 5 октября, в столице посетителей в государственных администрациях, ЦПАУ, предприятиях и организациях независимо от формы собственности будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом.

При этом суд вынес первый приговор за подделку сертификатов вакцинации.

Supernova Airlines от Новой почты. Новая почта запускает авиакомпанию. Авиакомпания получила название Supernova Airlines («Супернова Эарлайнз»). Она будет иметь собственный флот и подчиняться компании Новая почта Глобал. Рейсы будут осуществляться из международных аэропортов «Борисполь» и «Львов».

Прогноз курса от банкиров. Как свидетельствует опрос НБУ, банкиры расходятся во мнениях относительно прогноза курса гривни к концу года и называют коридор 26,9−28,0 грн/$1.

Перерасчет пенсии онлайн. Как сообщает Пенсионный фонд, на портале можно также изменить способ и место получения выплат. Пользователю, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, предоставляется возможность сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии.

При этом украинские пенсионеры начали получать дополнительные 400 грн к пенсии.

А премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что внедрение накопительной системы обеспечит двукратный рост пенсий.

Глобальный мировой кризис. По мнению журналиста одного из ведущих американских финансовых изданий «Bloomberg» Майкла Уинфри, подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров могут привести к глобальному кризису этой зимой. Автор считает, что пандемия COVID-19 оказалась большим кризисом для человечества: во всем мире наблюдаются проблемы с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами.