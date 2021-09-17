Новая почта запускает собственную авиакомпанию

Новая почта запускает авиакомпанию. Авиакомпания получила название Supernova Airlines («Супернова Эарлайнз»). Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за новинками компаний, узнал подробности.
Она будет иметь собственный флот и подчиняться компании Новая почта Глобал.
Рейсы будут осуществляться из международных аэропортов «Борисполь» и «Львов».
Авиаперевозчик будет доставлять международные грузы.
«Для перевозки отправлений наших клиентов мы сотрудничаем с авиакомпаниями-партнерами и очень благодарны им за плодотворное сотрудничество. Однако объемы перевозок неустанно растут, и нужно осваивать новые горизонты. Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в дальнейшем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки», — комментирует Юрий Беневитский, СЕО Новой почты Глобал.
Напомним, в июле 2021 года «Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом.
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