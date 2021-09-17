Суд вынес первый приговор за подделку сертификатов вакцинации

Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификатов.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на слова главы Нацполиции Игоря Клименко. Finance.uа как портал, который заботится о ваших финансах, узнал подробности.
По информации Национальной полиции, врач из Павлограда Днепропетровской области получил штраф 34 тыс. грн и лишение права деятельности по специальности на один год.
Также за прошедшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств.
Ранее сообщалось о новых правилах, проверках и поиске подделок COVID-сертификатов. Правоохранители активизируют проверки относительно возможной подделки сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции.
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