0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

Суд вынес первый приговор за подделку сертификатов вакцинации

Суд вынес первый приговор за подделку сертификатов вакцинации

Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификатов.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на слова главы Нацполиции Игоря Клименко. Finance.uа как портал, который заботится о ваших финансах, узнал подробности.

По информации Национальной полиции, врач из Павлограда Днепропетровской области получил штраф 34 тыс. грн и лишение права деятельности по специальности на один год.

Также за прошедшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств.

Ранее сообщалось о новых правилах, проверках и поиске подделок COVID-сертификатов. Правоохранители активизируют проверки относительно возможной подделки сертификатов вакцинации. Соответствующее поручение министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал Нацполиции.

Справка Finance.ua:

  • Действие украинских COVID-сертификатов продлили до года. В августе ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія. Украина также признает сертификаты стран-членов ЕС и других стран, присоединившихся к инициативе Digital COVID Certificate.
  • В соответствии с приложением, срок действия международного covid-сертификата составляет 365 дней со дня введения последней дозы согласно протоколу вакцинации от COVID-19. Международный сертификат, который формируется на основании ПЦР-теста, будет действителен в течение 72 часов (с момента забора материалов для теста). Сертификат на основании информации о выздоровлении от COVID — 180 дней с даты забора материалов на положительный тест.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.