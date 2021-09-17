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«Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризис

«Борьба за ресурсы уже началась»: в Bloomberg прогнозируют глобальный мировой кризис

Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров могут привести к глобальному кризису этой зимой.

Такое мнение высказал журналист одного из ведущих американских финансовых изданий «Bloomberg» Майкл Уинфри.

Автор считает, что пандемия COVID-19 оказалась большим кризисом для человечества: во всем мире наблюдаются проблемы с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами. При этом в некоторых странах есть и другие проблемы.

Например, в Великобритании наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пустые из-за нехватки водителей. По словам Майкла Уинфри, этой зимой температурный режим в Северном полушарии повлияет на различные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису.

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Уинфри считает, что это приведет к «драке» за ресурсы. Так, Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это привело к тому, что крупнейшая на континенте сеть теплиц в Нидерландах закрылась, что может отразиться на поставках пищевой продукции.

При этом во Франции власти запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию. Также во всем мире сокращаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.

По материалам ТСН
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