Перерасчет пенсии онлайн - инструкция

Finance. uа как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии онлайн на портале пенсионного фонда Украины.
Как сообщает Пенсионный фонд, на портале можно также изменить способ и место получения выплат.
«Для удобства средствами Веб-портала предоставляется возможность гражданам подать заявление на перерасчет пенсии. Сервис предоставляется для пользователей, которые вошли на ВЕБ-портал по ЭЦП», — сказано в сообщении.
Пользователю, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, предоставляется возможность сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии, а именно:
По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на ВЕБ-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решении о перерасчете пенсии.
Заявление на индивидуальный перерасчет пенсии подается в связи с:
Перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет производится из заработной платы, с которой рассчитана пенсия.
Заявление о перерасчете пенсии подается пенсионером лично или его законным представителем по месту нахождения на учете в качестве получателя пенсии.
Не предусмотрен перерасчет пенсий за выслугу лет, назначенных на условиях, определенных Законом Украины О пенсионном обеспечении, если получатели таких пенсий не достигли возраста, установленного ст. 26 Закона О пенсионном страховании. Это педагоги, медицинские работники, работники авиации и работники других профессий, работа на которых приводит к потере трудоспособности до достижения лицами пенсионного возраста.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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