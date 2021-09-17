Перерасчет пенсии онлайн - инструкция

Finance. uа как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии онлайн на портале пенсионного фонда Украины.

Как сообщает Пенсионный фонд, на портале можно также изменить способ и место получения выплат.

«Для удобства средствами Веб-портала предоставляется возможность гражданам подать заявление на перерасчет пенсии. Сервис предоставляется для пользователей, которые вошли на ВЕБ-портал по ЭЦП», — сказано в сообщении.

Пользователю, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, предоставляется возможность сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии, а именно:

заполнить атрибуты заявления на перерасчет пенсии;

выбрать (по необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;

определить желание получить электронное пенсионное удостоверение ( ЭПП ) или бумажное пенсионное удостоверение ( ППП );

) или бумажное пенсионное удостоверение ( ); добавить скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления, и дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимым;

сформировать заявление — если выбрана необходимость одновременной подачи заявления на ЭПП /ППП);

/ППП); подписать заявление ЭЦП и направить его в орган ПФУ .

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на ВЕБ-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решении о перерасчете пенсии.

Заявление на индивидуальный перерасчет пенсии подается в связи с:

выездом на постоянное место жительства за границу,

возобновлением выплаты пенсии,

выплатой части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном содержании,

выплатой пенсии по доверенности, срок действия которой более одного года, через каждый год действия такой доверенности.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет производится из заработной платы, с которой рассчитана пенсия.

Заявление о перерасчете пенсии подается пенсионером лично или его законным представителем по месту нахождения на учете в качестве получателя пенсии.

Не предусмотрен перерасчет пенсий за выслугу лет, назначенных на условиях, определенных Законом Украины О пенсионном обеспечении, если получатели таких пенсий не достигли возраста, установленного ст. 26 Закона О пенсионном страховании. Это педагоги, медицинские работники, работники авиации и работники других профессий, работа на которых приводит к потере трудоспособности до достижения лицами пенсионного возраста.

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