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Перерасчет пенсии онлайн - инструкция

Перерасчет пенсии онлайн - инструкция

Finance. uа как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии онлайн на портале пенсионного фонда Украины.

Как сообщает Пенсионный фонд, на портале можно также изменить способ и место получения выплат.

«Для удобства средствами Веб-портала предоставляется возможность гражданам подать заявление на перерасчет пенсии. Сервис предоставляется для пользователей, которые вошли на ВЕБ-портал по ЭЦП», — сказано в сообщении.

Пользователю, который зарегистрировался на Портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи, предоставляется возможность сформировать и подать заявление на перерасчет пенсии, а именно:

  • заполнить атрибуты заявления на перерасчет пенсии;
  • выбрать (по необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;
  • определить желание получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) или бумажное пенсионное удостоверение (ППП);
  • добавить скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления, и дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимым;
  • сформировать заявление — если выбрана необходимость одновременной подачи заявления на ЭПП/ППП);
  • подписать заявление ЭЦП и направить его в орган ПФУ.

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на ВЕБ-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решении о перерасчете пенсии.

Заявление на индивидуальный перерасчет пенсии подается в связи с:

  • выездом на постоянное место жительства за границу,
  • возобновлением выплаты пенсии,
  • выплатой части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном содержании,
  • выплатой пенсии по доверенности, срок действия которой более одного года, через каждый год действия такой доверенности.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам проводится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет производится из заработной платы, с которой рассчитана пенсия.

Заявление о перерасчете пенсии подается пенсионером лично или его законным представителем по месту нахождения на учете в качестве получателя пенсии.

Не предусмотрен перерасчет пенсий за выслугу лет, назначенных на условиях, определенных Законом Украины О пенсионном обеспечении, если получатели таких пенсий не достигли возраста, установленного ст. 26 Закона О пенсионном страховании. Это педагоги, медицинские работники, работники авиации и работники других профессий, работа на которых приводит к потере трудоспособности до достижения лицами пенсионного возраста.

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По материалам Finance.UA
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