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Украинские пенсионеры начали получать дополнительные 400 грн к пенсии

Украинские пенсионеры начали получать дополнительные 400 грн к пенсии

Finance. uа как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что Пенсионный фонд начал выплаты дополнительных 400 грн для пенсионеров 75−80 лет.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, с 4 октября пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет начали получать доплаты к пенсиям в размере 400 грн.

«Повышенные пенсии получили те, у кого датой выплаты 4 число. Другие пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты», — отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что после установления компенсационной выплаты пенсия не может превышать 10 340,35 грн.

Кроме того, для этой категории граждан минимальная пенсионная выплата не может быть меньше 2500 гривен.

Пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет после 1 октября 2021 года, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается с даты достижения указанного возраста. Если же пенсионеру исполнится 80 лет, то с даты достижения такого возраста ежемесячная компенсационная выплата вырастет на 100 грн — до 500 грн.

Справка Finance.ua:

  • правительство уже запланировало последовательное повышение пенсий на 2022 год;
  • глава Минсоцполитики Марина Лазебная назвала основные параметры накопительной пенсионной системы, которую предлагает ввести Кабмин;
  • за полтора года средняя пенсия в Украине выросла почти на 25% или 784 гривны с начала 2020 года.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
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