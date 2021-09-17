Украинские пенсионеры начали получать дополнительные 400 грн к пенсии

Finance. uа как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что Пенсионный фонд начал выплаты дополнительных 400 грн для пенсионеров 75−80 лет.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, с 4 октября пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет начали получать доплаты к пенсиям в размере 400 грн.

«Повышенные пенсии получили те, у кого датой выплаты 4 число. Другие пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат дополнительные средства в определенную им дату выплаты», — отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что после установления компенсационной выплаты пенсия не может превышать 10 340,35 грн.

Кроме того, для этой категории граждан минимальная пенсионная выплата не может быть меньше 2500 гривен.

Пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет после 1 октября 2021 года, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается с даты достижения указанного возраста. Если же пенсионеру исполнится 80 лет, то с даты достижения такого возраста ежемесячная компенсационная выплата вырастет на 100 грн — до 500 грн.

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