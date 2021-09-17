Внедрение накопительной системы обеспечит двукратный рост пенсий, – Шмыгаль

Внедрение второго уровня накопительной пенсионной системы является единственным цивилизованным способом получать «достойные пенсии».
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua.
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«Если бы второй уровень пенсионной системы ввели 15 лет назад, сейчас мы имели бы накопленных $ 40−50 млрд. Это длинные деньги, длинные инвестиции, которые пенсионные фонды могут инвестировать во внутреннюю экономику. Это другое экономическое мировоззрение государства», — отметил глава правительства.
По его словам, пенсия в Украине могла бы в два раза превышать существующие выплаты. Поэтому на данном этапе нужно внедрить второй уровень накопительной системы, чтобы через 10−15 лет иметь «достойную пенсию».
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