Внедрение накопительной системы обеспечит двукратный рост пенсий, – Шмыгаль

Внедрение второго уровня накопительной пенсионной системы является единственным цивилизованным способом получать «достойные пенсии».

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua.

Читайте также: Накопительная пенсия: Марченко объяснил нюансы

«Если бы второй уровень пенсионной системы ввели 15 лет назад, сейчас мы имели бы накопленных $ 40−50 млрд. Это длинные деньги, длинные инвестиции, которые пенсионные фонды могут инвестировать во внутреннюю экономику. Это другое экономическое мировоззрение государства», — отметил глава правительства.

По его словам, пенсия в Украине могла бы в два раза превышать существующие выплаты. Поэтому на данном этапе нужно внедрить второй уровень накопительной системы, чтобы через 10−15 лет иметь «достойную пенсию».

Справка Finance.ua:

в рамках пенсионной реформы в Украине будет предусмотрена серьезная защита накоплений украинцев;

Министерство социальной политики намерено ввести социальные пакеты с накопительными пенсиями для работников медицинских учреждений и Национальной полиции;