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Внедрение накопительной системы обеспечит двукратный рост пенсий, – Шмыгаль

Внедрение накопительной системы обеспечит двукратный рост пенсий, – Шмыгаль

Внедрение второго уровня накопительной пенсионной системы является единственным цивилизованным способом получать «достойные пенсии».

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua.

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«Если бы второй уровень пенсионной системы ввели 15 лет назад, сейчас мы имели бы накопленных $ 40−50 млрд. Это длинные деньги, длинные инвестиции, которые пенсионные фонды могут инвестировать во внутреннюю экономику. Это другое экономическое мировоззрение государства», — отметил глава правительства.

По его словам, пенсия в Украине могла бы в два раза превышать существующие выплаты. Поэтому на данном этапе нужно внедрить второй уровень накопительной системы, чтобы через 10−15 лет иметь «достойную пенсию».

Справка Finance.ua:

  • Министерство социальной политики намерено ввести социальные пакеты с накопительными пенсиями для работников медицинских учреждений и Национальной полиции;
  • если Верховная Рада проголосует соответствующий закон в 2021 году, то накопительная пенсионная система может заработать уже в 2023—2024 годах.
По материалам УБР
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