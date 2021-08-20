Пенсионная реформа: в Минсоцполитики пообещали серьезную защиту накоплений украинцев

В рамках пенсионной реформы в Украине будет предусмотрена серьезная защита накоплений украинцев.

Об этом в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир, комментируя введение накопительных пенсий.

На вопрос, поможет ли государство украинцам учиться копить себе на пенсию, Шамбир ответил:

«Это, безусловно, потому что повышение финансовой грамотности является одним из ключевых вопросов. Вопрос финансовой грамотности — один из ключевых, потому что человек будет выбирать соответствующий фонд. Все будет делаться таким образом, чтобы это упростить».

Советник министра отметил, что «на сегодня государственных фондов нет», но рассматривается их создание.

«В любом случае законодательство уже сейчас предусматривает серьезную защиту, а при принятии закона предполагается ее усилить. Речь о том, чтобы либо создать государственный фонд, либо усилить гарантии негосударственных фондов, чтобы не было возможности их довести до банкротства, вывести средства, чтобы они были под государственным контролем», — сказал советник министра.

Справка Finance.ua:

министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным;

если Верховная Рада проголосует соответствующий закон в 2021 году, то накопительная пенсионная система может заработать уже в 2023−2024 годах;

по подсчетам Минсоцполитики, около 7000 гривен — это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников: солидарной и накопительной систем.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.