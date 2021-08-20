0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Пенсионная реформа: в Минсоцполитики пообещали серьезную защиту накоплений украинцев

Пенсионная реформа: в Минсоцполитики пообещали серьезную защиту накоплений украинцев

В рамках пенсионной реформы в Украине будет предусмотрена серьезная защита накоплений украинцев.

Об этом в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир, комментируя введение накопительных пенсий.

На вопрос, поможет ли государство украинцам учиться копить себе на пенсию, Шамбир ответил:

«Это, безусловно, потому что повышение финансовой грамотности является одним из ключевых вопросов. Вопрос финансовой грамотности — один из ключевых, потому что человек будет выбирать соответствующий фонд. Все будет делаться таким образом, чтобы это упростить».

Советник министра отметил, что «на сегодня государственных фондов нет», но рассматривается их создание.

«В любом случае законодательство уже сейчас предусматривает серьезную защиту, а при принятии закона предполагается ее усилить. Речь о том, чтобы либо создать государственный фонд, либо усилить гарантии негосударственных фондов, чтобы не было возможности их довести до банкротства, вывести средства, чтобы они были под государственным контролем», — сказал советник министра.

Справка Finance.ua:

  • министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным;
  • если Верховная Рада проголосует соответствующий закон в 2021 году, то накопительная пенсионная система может заработать уже в 2023−2024 годах;
  • по подсчетам Минсоцполитики, около 7000 гривен — это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников: солидарной и накопительной систем.

Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.