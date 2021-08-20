Пенсионная реформа: в Минсоцполитики пообещали серьезную защиту накоплений украинцев

В рамках пенсионной реформы в Украине будет предусмотрена серьезная защита накоплений украинцев.
Об этом в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир, комментируя введение накопительных пенсий.
На вопрос, поможет ли государство украинцам учиться копить себе на пенсию, Шамбир ответил:
«Это, безусловно, потому что повышение финансовой грамотности является одним из ключевых вопросов. Вопрос финансовой грамотности — один из ключевых, потому что человек будет выбирать соответствующий фонд. Все будет делаться таким образом, чтобы это упростить».
Советник министра отметил, что «на сегодня государственных фондов нет», но рассматривается их создание.
«В любом случае законодательство уже сейчас предусматривает серьезную защиту, а при принятии закона предполагается ее усилить. Речь о том, чтобы либо создать государственный фонд, либо усилить гарантии негосударственных фондов, чтобы не было возможности их довести до банкротства, вывести средства, чтобы они были под государственным контролем», — сказал советник министра.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Чтобы догнать Польшу по уровню жизни, Украине понадобится 20 лет - эксперт10 ч. назад - 603 16
Инспекторы могут требовать возврата полученных субсидий в бюджет за несколько летВчера, 16:15 - 8338 8
Рада намерена привязать номер телефона к паспорту: как это будет работать6 ч. назад - 1699 6
Украина рассчитывает на меры ЕС для противодействия запуска "Северного потока-2", - ШмыгальВчера, 19:36 - 260 4
Пенсионная реформа: в Минсоцполитики пообещали серьезную защиту накоплений украинцев51 мин. назад - 76 2
В каких случаях предприниматели освобождаются от уплаты единого налогаВчера, 21:05 - 3087
Рада намерена привязать номер телефона к паспорту: как это будет работать6 ч. назад - 1699 6
ТОП-5 стран, где владеть автомобилем выгоднее всегоВчера, 19:07 - 893
Определены наиболее рентабельные и убыточные отрасли сельского хозяйства в Украине12 ч. назад - 816
Чтобы догнать Польшу по уровню жизни, Украине понадобится 20 лет - эксперт10 ч. назад - 603 16
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 522
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 406
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1131 2
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2645 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1104 5