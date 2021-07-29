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Накопительная пенсия: Марченко объяснил нюансы

Накопительная пенсия: Марченко объяснил нюансы

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине планируют создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Мы хотим, чтобы украинские пенсионеры жили достойной жизнью: могли позволить себе путешествия, встречи с друзьями в кафе, занятия спортом, качественное оздоровление», — сказал он.

Для этого надо, чтобы пенсионная реформа наконец состоялась не на бумаге, а в реальности. 16 лет говорят о необходимости введения накопительного уровня пенсионной системы. За это время ежегодно около 600 тысяч человек по возрасту теряют возможность иметь пенсионные накопления в дополнение к солидарной пенсии.

Что такое накопительный уровень. Это когда вы имеете свой пенсионный счет, на который поступают отчисления с вашей зарплаты. Пенсионные накопления не лежат просто на счете, они приносят доход. Затем вы получите в виде накопительной пенсии все средства, которые в течение жизни аккумулируются на пенсионном счете: взносы плюс инвестиционный доход.

Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.

Для того чтобы защитить деньги на пенсионных счетах, государство на первом этапе будет играть ведущую роль в предоставлении услуг. Планируем создать государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным.

Накопительная система образуется как дополнительная к имеющейся солидарной.

Следующий этап — добровольное пенсионное страхование осуществляется с привлечением негосударственных пенсионных фондов.

Справка Finance.ua:

  • Минфин назвал банки, через которые выплачиваются пенсии и соцпомощь. Министерство финансов сообщило перечень 44 уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений

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По материалам Finance.UA
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