День финансов: план повышения пенсий, мобильный банк от Fozzy Group, новый перечень оффшорных зон

В среду, 29 сентября, о тарифах, пенсиях и мобильных банках.
Повышение пенсий в 2022 году. Правительство уже запланировало последовательное повышение пенсий на 2022 год. В следующем году минимальная пенсионная выплата у человека в возрасте от 70 лет при наличии страхового стажа 35 лет у мужчины и 30 лет у женщины будет не меньше, чем три тысячи гривен. Также с 1 марта пройдет индексация пенсий.
Банк Власний Рахунок от Fozzy Group. Группа компаний Fozzy Group запустила мобильный Банк Власний Рахунок. Банк предлагает клиентам кредитный лимит в 100 000 грн, а также переводы, платежи и пополнение карты без комиссии. Пополнить карту можно в «Сильпо» или почтовых отделениях Justin. Кроме того, есть накопительный счет с 7% годовых.
Кстати, мобильный банк monobank за год открыл 100 тыс. ФЛП-счетов. А это 5% от всего количества ФЛП в Украине. Это бодрый старт нового направления, и поэтому Finance.ua решил рассказать, почему бизнес выбирает моно в качестве своего обслуживающего банка:
В продолжение темы о банках, как сообщил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий, инициативы относительно возможной продажи ПриватБанка можно будет рассматривать только после того, когда будет принято решение о его разделении на «хороший» и «плохой» банки — good and bad bank. Этот шаг позволит через bad bank абсорбировать всю проблематику плохого портфеля и неработающих кредитов.
Перечень оффшорных зон расширили. Сегодня Кабинет министров Украины внес изменения в перечень оффшорных зон. Раздел «Карибский регион» дополнен юрисдикцией Синт-Мартен. В документе также отмечается, что ОЭСР определила перечень «юрисдикций с неудовлетворительным уровнем имплементации стандартов прозрачности налогообложения». К нему относятся Содружество Доминики, Ниуэ, Синт-Мартен, Тринидад и Тобаго и Ангилья.
Кабмин предлагает изменить налоговый период. Правительство предложило ВР внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают подачу отчетности по уплате единого взноса и налога на доходы физических лиц ежемесячно, а не ежеквартально. В ПФУ нововведение объясняют необходимостью решить целый ряд проблем, которые возникли после 1 января 2021 года.
КГГА планирует инвестировать в добычу газа. Киевская городская государственная администрация прорабатывает возможность инвестировать в добычу украинского природного газа, который будет направлен предприятиям теплокоммунэнерго в производство тепловой энергии для потребителей и позволит уменьшить тарифы.
Премьер Денис Шмыгаль также сообщил, что тарифы в этом отопительном сезоне будут оставаться стабильными, а программа субсидий будет увеличена. И напомнил, что с 1 октября тариф на электроэнергию будет снижен до 1,44 грн за кВт⋅ч для 80% украинских семей.
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