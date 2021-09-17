Правительство расширило перечень оффшорных зон

Кабинет министров Украины в ходе заседания 29 сентября внес изменения в перечень оффшорных зон. Раздел «Карибский регион» дополнен юрисдикцией Синт-Мартен.

Заседание транслировалось на Youtube.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «результатом принятия распоряжения будет обновление перечня оффшорных зон, повышение эффективности государственного финансового мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В документе также отмечается, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определила перечень юрисдикций с неудовлетворительным уровнем имплементации стандартов прозрачности налогообложения".

Согласно отчету Секретариата ОЭСР, представленному министрам финансов стран Группы двадцати, в указанный перечень входят Содружество Доминики, Ниуэ, Синт-Мартен, Тринидад и Тобаго и Ангилья.