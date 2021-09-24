В 2022 году правительство планирует продолжить повышение пенсий

Finance.ua как портал, который помогает быть в курсе пенсионных нововведений, узнал, что правительство уже запланировало последовательное повышение пенсий на 2022 год.
Об этом сообщила Министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время пресс-конференции.
Она отметила, что в следующем году минимальная пенсионная выплата у человека в возрасте от 70 лет при наличии страхового стажа 35 лет у мужчины и 30 лет у женщины будет не меньше, чем три тысячи гривен.
«Во-первых, с 1 марта пройдет индексация пенсий. И я надеюсь, что в 2022 году она состоится для всех без исключения пенсионеров по одинаковым правилам. Во-вторых, реализация президентской программы возрастных доплат к пенсиям, которой мы последовательно охватываем людей от 70 лет, позволяет нам выйти на новую минимальную пенсионную гарантию», – объяснила Марина Лазебная.
Вместе с тем, она подчеркнула, что сейчас основные усилия всех ветвей власти должны быть направлены на три ключевые позиции:
Готовится законопроект о реформе системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц.
«Сейчас самое время для настоящей, а не параметрической пенсионной реформы», – сообщила Марина Лазебная.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж до пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсии вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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