В 2022 году правительство планирует продолжить повышение пенсий

Finance.ua как портал, который помогает быть в курсе пенсионных нововведений, узнал, что правительство уже запланировало последовательное повышение пенсий на 2022 год.

Об этом сообщила Министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время пресс-конференции.

Она отметила, что в следующем году минимальная пенсионная выплата у человека в возрасте от 70 лет при наличии страхового стажа 35 лет у мужчины и 30 лет у женщины будет не меньше, чем три тысячи гривен.

«Во-первых, с 1 марта пройдет индексация пенсий. И я надеюсь, что в 2022 году она состоится для всех без исключения пенсионеров по одинаковым правилам. Во-вторых, реализация президентской программы возрастных доплат к пенсиям, которой мы последовательно охватываем людей от 70 лет, позволяет нам выйти на новую минимальную пенсионную гарантию», – объяснила Марина Лазебная.

Вместе с тем, она подчеркнула, что сейчас основные усилия всех ветвей власти должны быть направлены на три ключевые позиции:

восстановить справедливость в солидарной системе;

ввести обязательные пенсионные накопления и стимулировать развитие добровольных;

обеспечить для каждого человека почтенного возраста доступность необходимых социальных услуг гарантированного объема и качества в соответствии с его индивидуальными потребностями.

Готовится законопроект о реформе системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц.

«Сейчас самое время для настоящей, а не параметрической пенсионной реформы», – сообщила Марина Лазебная.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики намерено ввести социальные пакеты с накопительными пенсиями для работников медицинских учреждений и Национальной полиции;

глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов считает, что для успеха пенсионной реформы нужно предоставить инвесторам качественные механизмы вложения средств.

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